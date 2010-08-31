شبکه آب لرستان 148 کیلومتر توسعه یافت

مهدی اکبریان در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد با اشاره به هفته دولت اظهار داشت: هفته دولت یادآور خاطرات دولتمردانی است که با جان و دل از نهال انقلاب حفاظت کردند و استواری گام هایشان به سوی خودکفایی کشور بود.

وی با اشاره به رشد فعالیت های این شرکت در بخش های آب و فاضلاب در دولتهای نهم و دهم، یادآور شد: در مدت زمان یاد شده شبکه آب لرستان بیش از 148.6 کیلومتر توسعه داده شده است.

حفر 47 حلقه چاه در استان لرستان

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان لرستان همچنین به دیگر فعالیت های صورت گرفته در حوزه آب اشاره کرد و بیان داشت: اصلاح شبکه آب استان به طول 36.79 کیلومتر، اجرای خطوط انتقال آب به طول 359.7 کیلومتر و حفر47 حلقه چاه از دیگر اقدامات انجام شده در این مدت بوده است.

اکبریان به دیگر خدمات دولت نهم و دهم در حوزه آب اشاره کرد و تجهیز 34 حلقه چاه ، احداث 38 هزار و 416 متر مکعب مخزن آب، ایجاد یک هزار و 710 متر در ثانیه ظرفیت جدید تولید آب و واگذاری تعداد 55 هزار و 514 فقره انشعابات آب در استان را از جمله این فعالیتها برشمرد.

شبکه فاضلاب لرستان 232.7 کیلومتر توسعه یافت

وی گفت: در طول پنج سال اخیر بیش از 232.7 کیلومتر از شبکه فاضلاب استان توسعه و اصلاح شبکه شده است.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان لرستان اجرای خطوط انتقال فاضلاب به طول 8.2 کیلومتر، تملک پنج هکتار زمین برای احداث تصفیه خانه و احداث و بهره برداری از سه تصفیه خانه فاضلاب در شهر های پلدختر، بروجرد و خرم آباد را از جمله اقدامات انجام شده در این بخش برشمرد.

اکبریان یادآور شد: همچنین در طول دولت نهم و دهم بیش از 47 هزار و 477 فقره انشعاب جدید فاضلاب در این استان واگذار شده است.

پروژه های هفته دولت در بخش آب و فاضلاب

وی به افتتاح پروژه های هفته دولت در بخش آب و فاضلاب اشاره کرد و یادآور شد: اجرای دو هزار و 480 متر خط انتقال فاضلاب منطقه کرگانه شهر خرم آباد با هزینه یک میلیارد تومان از جمله پروژه های به بهره برداری رسیده در هفته دولت است.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان لرستان خاطرنشان کرد: همچنین اجرای هفت هزار و 330 متر خط انتقال آب شهر دورود با هزینه ای بالغ بر 850میلیون تومان، احداث خط انتقال آب مسکن مهر منطقه انگشته شهر دورود با هزینه 200میلیون تومان و اجرای خط انتقال مخزن هوایی چالان چولان با هزینه 400میلیون تومان از دیگر پروژه های هفته دولت در این بخش است.

اکبریان به دیگر پروژه های به بهره برداری رسیده در این هفته اشاره کرد و گفت: حذف پمپاژ مستقیم از شبکه توزیع آب شهر با هزینه 50میلیون تومان، احداث واحد کلرزنی گازی مکانیزه با هزینه 30میلیون تومان، اجرای خط انتقال آب 800متر با هزینه 130میلیون تومان، بهسازی محوطه چاه شماره یک و احداث زمین ورزشی در این مجموعه با هزینه 70میلیون تومان از جمله پروژه های به بهره برداری رسیده در بروجرد است.

وی نصب سیستم هشدار دهنده و خنثی ساز گاز کلر با هزینه 10میلیون تومان، احداث واحد کلرزنی در شهر اشترینان با هزینه 10میلیون تومان و تهیه و نصب دو دستگاه چنج آور با هزینه 70میلیون تومان از دیگر پروژه های به بهره برداری رسیده در هفته دولت در بروجرد عنوان کرد.