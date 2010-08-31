حسین شمس در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این مطلب افزود: من طی سه هفته گذشته، هر هفته یک یا دو بازی از مسابقات لیگ برتر فوتسال را با حضور در شهرهای مختلف تماشا کرده‌ام. به اعتقاد من لیگ نسبت به سال گذشته پیشرفت چشمگیری داشته است. در سال گذشته از هفته سوم و چهارم دو تیم شهید منصوری و فولادماهان اصفهان حساب خود را از دیگر تیم‌ها جدا کرده و مدعیان اصلی قهرمانی شدند.

وی در ادامه افزود: در فصل جاری اما هنوز چهره مدعیان قهرمانی مشخص نشده است و چند تیم برای ایستادن بر سکوی نخست لیگ باهم رقابتی نزدیک دارند. در این فصل گیتی پسند و فولادماهان اصفهان، شهید منصوری قرچک، شرکت ملی و حفاری ایران، علم و ادب مشهد و گسترش فولادتبریز مدعی قهرمانی هستند و طی سه هفته گذشته رقابتی نزدیک باهم داشته‌اند.

سرمربی تیم ملی فوتسال کشورمان تاکید کرد: ماحصل این رقابت فشرده و نزدیک پرورش بازیکنان بهتر برای حضور در اردوی تیم ملی است. به این نکته اطمینان دارم که بازیکنان شاخصی از دل لیگ به تیم ملی خواهند آمد که می توانند پشتوانه خوبی برای بازیکنان فعلی تیم ملی باشند.

وی ادامه داد: در این سه هفته بازیکنانی را دیدم که نظر مثبت مرا جلب کرده‌اند و قطعا از آنها برای همراهی تیم ملی در اردوهای آتی استفاده خواهیم کرد.

دور جدید تمرینات تیم ملی فوتسال از اواسط مهرماه با هدف حضور در مسابقات جایزه بزرگ برزیل آغاز می شود. شمس با اعلام این خبر افزود: در فهرست جدید تیم ملی 20 بازیکن حضور خواهند داشت که از این تعداد 14 نفر همراه ما به برزیل خواهند آمد.

وی افزود: اسکلت اصلی تیم ملی را همان بازیکنانی تشکیل می دهند که در مسابقات قهرمانی آسیا همراه ما بودند. از آن تیم 10 بازیکن به اردوی آتی دعوت می شوند و 10 بازیکن شاخص لیگ هم آنها را همراهی خواهند کرد.

شمس در خصوص عملکرد بازیکنان ملی پوش در مسابقات لیگ برتر گفت: به غیر از یک یا دو بازیکن که دچار آسیب دیدگی شده بودند و به تازگی شرایط حضور در مسابقات را پیدا کرده‌اند، دیگر بازیکنان ملی پوش عملکرد خوبی داشته‌اند. البته برخی بازیکنان ملی پوش مانند محمد طاهری در هفته‌های نخست هنوز از فشار تمرینات دوران آماده سازی خارج نشده بودند و نتوانستند عملکرد مناسبی داشته باشند که هفته به هفته بهتر شده‌اند.