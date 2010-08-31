سینا دلشادی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: این کشتی که توسط هنرمندان حوزه هنری با راهبری محسن عظیمی پویا از هنرمندان سازنده حجم و عروسکهای غول پیکر در حال ساخت است حدود 16 متر طول دارد و پرچم بسیاری از کشورهای جهان روی آن نصب شده است.

وی عنوان داشت: این حرکت هنری متعهد، پاسخی عملی به دستورات و منویات مقام معظم رهبری در خصوص زنده نگه داشتن حرکت ارزشمند کشتی های حامل کمکهای بشر دوستانه از سراسر جهان برای مردم مظلوم غزه است.

رئیس حوزه هنری استان مرکزی اضافه کرد: مسئله فلسطین و قدس شریف مهمترین و حساسترین مسئله جهان اسلام و باالطبع ایران اسلامی و منطقه خاورمیانه است و حرکت ناوگان آزادی باید در اشکال مختلف چه در واقعیت و چه به شکل نمادین و نمایشی برای زنده نگه داشتن مسئله فلسطین اتفاق بیافتد و اذهان و افکار عمومی باید نسبت به این مسئله حساس و پیگیر شوند.

دلشادی افزود: هنرمندان امروز در معرض آزمایشی خطیر قرار گرفته اند و باید به رسالت تعهدی و تاریخی خود در این برهه از زمان به بهترین نحو عمل نمایند و حوزه هنری خود را در این مقطع تأثیرگذار زمانی موظف به پیروی کامل از دستورات مقام معظم ولایت دانسته و تمام تلاش خود را به کار می بندد تا با زبان نافذ و مؤثر هنر پیام های والای نظام و انقلاب اسلامی را در جامعه اشاعه داده و نهادینه کند.