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۹ شهریور ۱۳۸۹، ۱۰:۵۲

14 طرح آموزشی در کرج به بهره برداری رسید

14 طرح آموزشی در کرج به بهره برداری رسید

استان تهران - خبرگزاری مهر: فرماندار کرج گفت: همزمان با هفته دولت 14 طرح آموزشی با اعتبار 88 میلیارد ریال در کرج به بهره برداری رسید.

عیسی فرهادی  در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: در هفته دولت 191 طرح عمرانی در شش محور در این شهرستان مورد بهره برداری قرار گرفت.

معاون استاندار تهران و فرماندار کرج افزود: با بهره‌برداری از این طرحها دو هزار و 500 فرصت شغلی جدید در این شهرستان ایجاد می شود.

وی ادامه داد: از میان طرحهای فوق 14 طرح در بخش آموزشی بود که برای اجرای این طرحها بیش از 88 میلیارد و 900میلیون ریال سرمایه گذاری شده است.

فرهادی خاطرنشان کرد: این طرحها شامل بازسازی و احداث چند مدرسه در مناطق مختلف این شهرستان بود.

وی بیان داشت: با بهره برداری از طرحهای آموزشی فوق تا حدودی از مشکل کمبود فضای آموزشی در کرج کاسته می شود.

این مسئول یادآور شد: کاستن از مدارس چند نوبته از دیگر اهداف بهره برداری از پروژه های آموزشی فوق است.
 

کد مطلب 1143566

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