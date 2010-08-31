14 طرح آموزشی در کرج به بهره برداری رسید

عیسی فرهادی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: در هفته دولت 191 طرح عمرانی در شش محور در این شهرستان مورد بهره برداری قرار گرفت.
معاون استاندار تهران و فرماندار کرج افزود: با بهرهبرداری از این طرحها دو هزار و 500 فرصت شغلی جدید در این شهرستان ایجاد می شود.
وی ادامه داد: از میان طرحهای فوق 14 طرح در بخش آموزشی بود که برای اجرای این طرحها بیش از 88 میلیارد و 900میلیون ریال سرمایه گذاری شده است.
فرهادی خاطرنشان کرد: این طرحها شامل بازسازی و احداث چند مدرسه در مناطق مختلف این شهرستان بود.
وی بیان داشت: با بهره برداری از طرحهای آموزشی فوق تا حدودی از مشکل کمبود فضای آموزشی در کرج کاسته می شود.
این مسئول یادآور شد: کاستن از مدارس چند نوبته از دیگر اهداف بهره برداری از پروژه های آموزشی فوق است.
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