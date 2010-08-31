به گزارش خبرگزاری مهر، این مربی 52 ساله روز دوشنبه موافقت خو را با تمدید قرارداد تا سال 2014 با فدراسیون فوتبال آمریکا اعلام کرد.

در بیانیه ای که بر روی سایت فدراسیون فوتبال آمریکا قرار گرفته، آمده است: برادلی تیم ملی فوتبال مردان آمریکا را به شماری از موفقیت ها رسانده که صدرنشینی در مرحله گروهی رقابت های جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی برای نخستین بار در 80 سال گذشته، از جمله همین موفقیت ها به حساب می آید.

"رندی لرنر"، مالک آمریکایی باشگاه آستون ویلا، از برادلی به عنوان یکی از گزینه های حضور در این تیم لیگ برتری یاد کرده بود.

برادلی هفته گذشته در گفتگو با بی بی سی اعلام کرده بود تماسی با لرنز نداشته اما گفتگوهایی بین مدیربرنامه های او و لرنر در خصوص این موضوع صورت گرفته است.