به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که قرار بود تا کمتر از یک ماه دیگر آخرین ساخته کورنو با عنوان "جنایت‌های عاشقانه" برای نخستین بار در جشنواره تورنتو به نمایش درآید این فیلمساز یکشنبه شب در پاریس درگذشت. کریستین اسکات تامس و لودیوین سانیه بازیگران آخرین فیلم کورنو بودند.



شهرت آلن کورنو بیش از هر چیز به فیلمهایش در ژانر تریلر جنایی مربوط می‌شود.از جمله این فیلمها می‌توان به فیلم "پلیس منطقه پایتون 357" با شرکت ایو مونتان محصول 1976، "مزاحم" (1977) و "انتخاب همرزم" (1981) اشاره کرد که این روزها به عنوان کلاسیکهای ژانر نوآر در سینمای فرانسه به شهرت رسیده‌اند.



آلن کورنو در سال 1979 با فیلم "مجموعه نوآر" با نقش آفرینی پاتریک دوور، ماری ترنتینیان و برتران بلیه را ساخت که به جشنواره کن راه پیدا کرد و شهرت او را دو چندان ساخت. او در سال 1992 فیلم tous les matins du monde را ساخت که از جوایز سالانه سزار سینمای فرانسه دو جایزه بهترین فیلم و بهترین کارگردانی را برایش به ارمغان آورد.



کورنو در طول فعالیت 41 ساله خود در عرصه فیلمسازی و فیلمنامه‌نویسی هم آثار تجاری خوش ساخت و موفقی را کارگردانی کرد و هم فیلمهایی شخصی با ارزش‌های هنری را جلوی دوربین برد. در سال 2007 کورنو موفق شد به آرزوی 30 ساله خود جامه عمل پوشانده و فیلم "دومین باد" را با شرکت مونیکا بلوچی، دانیل اوتوی و میشل بلان بسازد.



جامعه سینمای فرانسه مراتب تاسف خود از ضایعه فقدان این فیلمساز خوش نام را به اشکال گوناگون بیان کرده است. دانیل اوتوی بازیگر فرانسوی در واکنش به خبر درگذشت کورنو گفت که هنوز در شوک به سر می‌برد. کلود للوش فیلمساز نامدار فرانسوی هم گفت: کورنو سبک و سنتی منحصر به فرد در فیلمسازی داشت. او در میان فیلمسازانی قرار دارد که به سبکی شخصی دست یافته بود. شخصیتی منحصر به فرد داشت و سبک نوشتاری فیلمنامه‌هایش قابل شناسایی بود.



نیکولا سارکوزی رئیس جمهور فرانسه نیز به رسانه‌ها گفت: متاسفم که در دوران ریاست جمهوری من فیلمسازی بزرگ با چنان دستاوردهایی بر اثر بیماری جان می‌سپارد.



آخرین فیلم کورنو "جنایت‌های عاشقانه" روز یازده سپتامبر ( 20 شهریور) در جشنواره تورنتوی کانادا به نمایش در می‌آید. از جمله دیگر آثار این فیلمساز می‌توان به "دنیای جدید"، ‌"پسران نور"،‌"لومی یر و شرکا" و "یه جور رنگ آبی" اشاره کرد.

