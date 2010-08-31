سپاهان دوباره اوج می گیرد

مجید بصیرت در گفتگو با مهر در اصفهان افزود: سپاهان تا پایان هفته هفتم در نتیجه گیری چندان موفق عمل نکرده این در حالیست که بازیهای خوبی به نمایش گذاشته است و اطمینان دارم سپاهان می‌تواند به روزهای اوج خودش و به جمع مدعیان قهرمانی باز گردد.

وی خاطرنشان کرد: در بازی مقابل استقلال حق سپاهان در برخی از صحنه‌ها ضایع شد چه بسا اگر وقت تلف شده به اندازه درست و اصولی بر اساس آنچه برنامه نود نیز به نمایش گذاشت، محاسبه می شد می توانستیم بازی را مساوی کنیم یا در صحنه ای که منجر به گل چهارم استقلال شد خطایی رخ نداد.

بصیرت ادامه داد: در هر صورت بازیکنان تیم سپاهان بدون توجه به این مسائل قصد دارند با انگیزه و روحیه دوچندان لیگ برتر را برای رسیدن به صدر جدول ادامه دهند.

سرپرست تیم فوتبال سپاهان در بخش پایانی سخنان خود خاطرنشان کرد: برخلاف برخی شایعات در سپاهان مشکلی وجود ندارد و بازیکنان این تیم با همدلی به فکر کسب نتایج در خور شان هستند.