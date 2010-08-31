انصاری به جمع بازیگران "دستان سبز" اضافه شد

به گزارش خبرنگار مهر، تصویربرداری این مجموعه چهارم شهریورماه آغاز شده است و محسن افشانی جایگزن حمید شریف‌‌زاده در این سریال شده و امروز عبدالرضا اکبری جلوی دوربین صلح میرزایی می‌رود. تصویربرداری در شهرک غرب در سکانس‌های خیابانی ادامه دارد.

این مجموعه در 26 قسمت 45 دقیقه‌ای برای پخش از شبکه تهران تولید می‌شود. عبدالرضا اکبری، فریبا کوثری، کامران تفتی، فریبا نادری، مریم سلطانی، کاوه خداشناس، سمانه پاکدل، شهنام شهابی و ناصر لقایی بازیگران اصلی این مجموعه تلویزیونی هستند.

"دستان سبز" روایتگر زندگی یک نابغه ریاضی است و مشکلات، بحران‌های روحی، مسائل خانوادگی و نوع آموزش بچه‌های المپیادی را بررسی می‌کند.

عوامل این مجموعه عبارتند از نویسنده: شعله شریعتی، مدیر تصویربرداری: مسعود کرانی، مدیر صدابرداری: بابک اخوان، تدوین : حسین غضنفری، طراح گریم: مهری شیرازی، طراح صحنه و لباس: افسانه صمدزاده.