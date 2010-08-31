لایحه تشکیل 14 منطقه ویژه اقتصادی جدید به مجلس رفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، یکی از ابزارهای لازم برای توسعه صادرات و ایجاد اشتغال در کشور کاهش موانع قانونی است که این امر از طریق ایجاد مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی فراهم می شود.

دولت به منظور رفع موانع رشد و توسعه و ایجاد رونق اقتصادی در کشور، لایحه ایجاد و تشکیل 14 منطقه ویژه اقتصادی جدید در مناطق مختلف کشور را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.

براساس این لایحه به دولت اجازه داده می شود در استانهای هرمزگان(پارسیان و لاوان)، یزد(فولاد اردکان،صدوق)، مرکزی(کاوه،زرندیه و مبلمان و دکوراسیون )، خراسان شمالی (بجنورد)، خراسان رضوی(سبزوار)، لرستان (بروجرد)، گیلان (لاهیجان)، فارس (جهرم)، کرمانشاه (قصر شیرین) و اصفهان( شهرضا) منطقه ویژه اقتصادی ایجاد کند.

بر اساس این لایحه، مناطق مذکور طبق قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران اداره خواهد شد.



