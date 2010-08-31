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۹ شهریور ۱۳۸۹، ۱۰:۴۷

لایحه تشکیل 14 منطقه ویژه اقتصادی جدید به مجلس رفت

لایحه تشکیل 14 منطقه ویژه اقتصادی جدید به مجلس رفت

رئیس جمهور لایحه 14 منطقه ویژه اقتصادی جدید در کشور را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، یکی از ابزارهای لازم برای توسعه صادرات و ایجاد اشتغال در کشور کاهش موانع قانونی است که این امر از طریق ایجاد مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی فراهم می شود.

دولت به منظور رفع موانع رشد و توسعه و ایجاد رونق اقتصادی در کشور، لایحه ایجاد و تشکیل 14 منطقه ویژه اقتصادی جدید در مناطق مختلف کشور را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.

براساس این لایحه به دولت اجازه داده می شود در استانهای هرمزگان(پارسیان و لاوان)، یزد(فولاد اردکان،صدوق)، مرکزی(کاوه،زرندیه و مبلمان و دکوراسیون )، خراسان شمالی (بجنورد)، خراسان رضوی(سبزوار)، لرستان (بروجرد)، گیلان (لاهیجان)، فارس (جهرم)، کرمانشاه (قصر شیرین) و اصفهان( شهرضا) منطقه ویژه اقتصادی ایجاد کند.

بر اساس این لایحه، مناطق مذکور طبق قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران اداره خواهد شد.

 

کد مطلب 1143582

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