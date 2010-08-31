به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‎های ملی بسکتبال آمریکا و برزیل در چارچوب سومین روز مسابقات قهرمانی مردان جهان و پس از دیدار تیم ملی کشورمان مقابل تونس در سالن ابدی ایپکچی شهر استانبول برگزار شد.

* مربیان و بازیکنان تیم ملی از تماشاگران ایرانی دیدار دو تیم آمریکا و برزیل بودند که با پیروزی 70 بر 68 آمریکایی‎ها به پایان رسید. آنها ضمن تماشای این بازی، چگونگی عملکرد آمریکا را برای استفاده در دیدار آتی آنالیز کردند.

* قرار است در جلسه تمرینی امروز و فردا (سه شنبه و چهارشنبه) نکات مهم در مورد بازی آمریکا یادآوری و تمرین ملی پوشان بر اساس آن انجام شود.

* علاوه بر مربیان و بازیکنان تیم ملی، بودند ایرانی‎های دیگری که دیدار تیم‎های آمریکا و برزیل را از نزدیک تماشا کردند.

* مهدی کامرانی، جواد داوری، ارسلان کاظمی، اوشین ساهاکیان و حامد حدادی همچون دیدار با برزیل و کرواسی ترکیب اولیه تیم ملی بسکتبال را در مصاف با تونس تشکیل داده بودند.

* اصغرکاردوست، سعید داورپناه و محمدحسن زاده تنها بازیکنانی بودند که در دیدار با تونس فرصت حضور در زمین را پیدا نکردند.

* ارسلان کاظمی یکی از بهترین بازیکنان ایران در مصاف با تونس بود. این بازیکن در کوارتر پایانی بازی و زمانیکه اختلاف امتیازی دو تیم به 3 امتیاز رسیده بود با انجام یک اسلم دانک، بلاک شات و دفاع چند امتیاز ارزشمند را برای تیم ملی کشورمان کسب کرد.

* دیدار تیم‎های ایران و آمریکا در روز پنجم مسابقات قهرمانی مردان جهان برگزار می‎شود.

* آمریکا قهرمان المپیک و تیم دوم جهان است. ایران هم رنکینگ بیست و یکم فیبا را در اختیار دارد. این دو تیم ساعت 20:30 چارشنبه در سالن ابدی ایپکچی استانبول به مصاف هم می‎روند.