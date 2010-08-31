عصر شعر "فروغ ولایت" در شهرکرد برگزار شد

جواد کارگران در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرکرد اظهار داشت: این مراسم از سوی اداره ارشاد شهرستان شهرکرد و با همکاری انجمن ادبی رودکی با دو موضوع ماه مبارک رمضان و شب قدر در سالن اجتماعات مجتمع فرهنگی هنری مهر شهرکرد برگزار شد.

وی ادامه داد: در این مراسم 20 نفر از شاعران برجسته استان به شعرخوانی در رثای حضرت علی(ع) و شب قدر پرداختند.

کارگران ماه رمضان را بهترین فرصت برای هدایت مردم به سوی فرهنگ و هنر اسلامی دانست و افزود: استفاده معنوی از این ایام مبارک بویژه شب های قدر می تواند نقش بسزایی در هدایت مردم به سمت آموزه ها و ارزش های فرهنگی دین اسلام داشته باشد.

وی تصریح کرد: این اداره در راستای تعامل و حمایت هرچه بیشتر با انجمن های ادبی و هنری این شهرستان آمادگی برگزاری همایش ها و برنامه های فرهنگی متعددی را دارد.

کارگران همچنین به برپایی نمایشگاه بزرگ کتاب ناشران کشوری در استان اشاره کرد و افزود: این اداره در راستای برگزاری هرچه بهتر این نمایشگاه برنامه های فرهنگی متعددی را برگزار خواهد کرد.

در این مراسم معنوی بابک باقری از مداحان اهل بیت نیز به مداحی در رثای حضرت علی(ع) پرداخت .

در این مراسم اعضای انجمنهای ادبی شهرستان شهرکرد از جمله انجمن ادبی آصف فرخشهر، انجمن ادبی نغمه ترنج هفشجان، انجمن ادبی پیام کیان و انجمن ادبی بوستان هنر به میزبانی انجمن رودکی شهرکرد حضور داشتند.