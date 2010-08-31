به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محمدتقی مشهدی صبح سه شنبه در نشست این اداره کل در این زمینه افزود: با توجه به برگزاری مناقصه مربوط به واگذاری احداث پارکینگ سیلوی گالیکش و پس از بررسی های کارشناس اداره کل بازرسی استان و نمایان شدن تخلفات، این مناقصه باطل شد.

وی اظهار داشت: این تخلفات از جمله عدم رعایت مواد 6، 13 و 14 قانون برگزاری مناقصات و مواد 25 و 28 آئین نامه معاملات دولتی، وجود سو جریان و اعمال سلیقه شخصی در انتخاب برنده بوده است.

مشهدی بیان داشت: همچنین تنظیم صورت مجلس کمیسیون مناقصه به صورت جداگانه و انتخاب دو برنده در دو صورتجلسه مجزا و ...از دیگر تخلفاتی بود که مشخص شد.

مدیرکل بازرسی گلستان بیان داشت: این تخلفات توسط اداره کل بازرسی استان به مسئولین و اعضای کمیته برگزاری مناقصه اداره کل غله استان گلستان و با پیشنهاد این مرجع مناقصه مذکور، ابطال شد.

وی مبلغ ریالی مناقصه یاد شده را هشت میلیارد و 840 میلیون ریال اعلام کرد.