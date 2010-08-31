به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی تمدن در گزارشی که به مناسبت هفته دولت در جمع مدیران استانداری ارائه کرد یادآور شد: یکی از سیاستهای اصلی دولت نهم و دهم ایجاد رابطه نزدیک با مردم و تلاش برای حل مشکلات آنان است.



وی افزود: به همین خاطر از هنگامی که بنده به عنوان خدمتگزار مردم در استان تعیین شده ام سرکشی به مناطق دور افتاده و محروم در دستور کار قرار گرفته است.



تمدن افزود: در این زمینه طی دو سال گذشته 49 سفر درون استانی به شهرستان ها و بخشهای مختلف استان در روزهای جمعه داشته ایم.



وی گفت: در این سفرها ابتدا به چند خانوادة شهید سرکشی کرده و سپس از طرحهای نیمه تمام عمرانی منطقه بازدید و از نزدیک در جریان روند کار و دلایل احتمالی تآخیر در انجام آن قرار می گیریم.

استاندار تهران یادآورشد: سپس با حضور در نماز جمعه شهرستان و یا بخش حضور یافته و پس از نماز در دیدار چهره به چهره با مردم ضمن شنیدن مسائل و مشکلات آنها دستورات لازم برای حل مشکل داده می شود.



استاندار تهران در دو جمعه اول و دوم ماه مبارک رمضان امسال طی سفر به شهر ری و بومهن با بیش از 500 نفر از مردم این دو منطقه ملاقات و دستورات لازم را جهت رفع مشکلات آنان صادر کرد.



استاندار تهران بیان داشت: سفرهای روز جمعه به شهرها و بخش های مختلف استان به غیر از سفرهایی است که برای بازدید از پروژه ها و افتتاح طرحهای عمرانی و همچنین شرکت در شوراهای برنامه ریزی به شهرهای مختلف استان صورت می گیرد.



تمدن در ادامه گزارش خود به سرمایه گذاری مختلف دولت در سطح استان تهران برای عمران و آبادی اشاره کرد و گفت: امسال در هفته دولت 916 طرح عمرانی با هزینه ای بالغ بر هزار و 600 میلیارد تومان به بهره برداری رسید که این یک رکورد در استان تهران محسوب می شود.



طرح های مهم آبرسانی، راهسازی، مراکز آموزشی، بیمارستان طرحهای مسکن مهر، احداث جایگاههای سوخت، اماکن ورزشی از مهمترین طرحهای افتتاح شده در سطح استان در هفته دولت بوده است.



