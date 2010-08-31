به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارونوت، شورای امنیت سازمان ملل حضور نیروهای این سازمان در جنوب لبنان را برای یک سال دیگر تمدید کرد که این تصمیم مورد استقبال نمایندگان لبنان و رژیم صهیونیستی در سازمان ملل قرار گرفت.

در این نشست نماینده لبنان تعهد کشورش را به قطعنامه 1701 که طی آن جنگ دوم لبنان به پایان رسید اعلام کرد و این در حالی بود که نماینده رژیم اسرائیل در این نشست تلاش داشت تا ادعای تسلیح حزب الله از سوی ایران و سوریه را عامل نقض قطعنامه 1701 معرفی کند.

این رویداد و اظهارات در حالی است که چندی پیش ارتش لبنان به دلیل تحرکات مرزی نیروهای رژیم اسرائیل در روستای العدیسه و قطع چند درخت در این منطقه به آن واکنش نشان داد.