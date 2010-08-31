به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، فریدون فعالی صبح سه شنبه در مراسم اجرای طرحهای گردشگری در گرگان فزود: با این اعتبار پروژه هایی چون روشنایی مسیر هزار پیچ گرگان و روشنایی ساحل بندرگز افتتاح و به بهره برداری رسیده اند.



وی اظهار داشت: با افتتاح روشنایی محور گردشگری ناهارخوران به روستای زیارت، 221 چراغ روشن شد.



وی خاطرنشان کرد: باتوجه به اهمیت محور ناهارخوران - زیارت در جذب گردشگران داخلی وخارجی و با نظر به اینکه یکی محورهای توسعه گردشگری در سیاستهای این سازمان بحث توسعه گردشگری در محور ناهارخوران به زیارت بوده و با عنایت به اولویت درنظر گرفته شده جهت ایجاد زیرساختهای گردشگری دراین منطقه، این پروژه روشنایی افتتاح شد.

فعالی با اشاره به اعتبار دو میلیارد و 300 میلیون ریالی این پروژه روشنایی افزود: اعتبارات مربوطه از محل اعتبارات ملی و استانی تامین شده و براین اساس 221 چراغ روشنایی در این مسیر روشن شد.

وی از پروژه های روشنایی که درآینده افتتاح خواهند شد، یادکرد و گفت: مسیر چشمه گل رامیان ، مسیر زیارتگاه خالدنبی درکلاله، زیتون تپه در آزادشهر، زائرسرای امام هشتم و مسیر قلعه ماران از جمله محورهایی است که روشنایی مسیر آنها درآینده نزدیک به بهره برادری خواهند رسید.

مدیرکل میراث فرهنگی گلستان همچنین از ایجاد شرایط تفرجی با استفاده از المانهای طبیعی در آبشار روستای زیارت خبر داد که در آینده اجرا خواهد شد.



فرماندار گرگان نیز در این مراسم با اعلام اینکه تفرجگاه روستای زیارت مورد استقبال بسیاری از گردشگران داخلی و خارجی است، گفت: امنیت وآسایش در این مسیر با ایجاد روشنایی فراهم شده است.

جعفر گرزین افزود: تدابیر شرکت برق استان و همت وتلاش اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری گلستان در راه اندازی این پروژه ستودنی است و این پروژه درهفته دولت و به برکت خون شهدا و امام وشهیدان رجایی و باهنر افتتاح شد و امید آنکه رضایت مردم و خدا را دربرداشته باشد.

مدیرعامل شرکت برق گلستان گفت: سیستم چراغ های این پروژه 150 وات پربازده است که با این نور بالا و مصرف پایین، امنیت شاخه فراهم شده واتصالی رخ نخواهد داد.



قاسم شهابی افزود: تمامی مسائل فنی این روشنایی رعایت شده و 221 چراغ با شش هزارو 600 متر شبکه فشار ضعیف دراین مسیر روشن شد.