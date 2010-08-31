به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه تئاتر شهر که به مدت یک هفته به مناسب لیالی قدر و ایام شهادت حضرت علی (ع) تعطیل است از روز یکشنبه 14 شهریورماه فعالیت خود را از سر می‌گیرد. سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر با پایان اجراهای نمایش "منهای دو" به کارگردانی داود رشیدی خود را برای میزبانی از نمایش "نورا" به کارگردانی علیرضا کوشک جلالی آماده می‌کند.



نمایش "نورا" که نگاهی نو به نمایشنامه "خانه عروسک" نوشته هنریک ایبسن است پیش از این در سالن قشقایی مجموعه به صحنه رفت. پیام دهکردی،‌ پانته‌آ بهرام، احمد ساعتچیان، رضا مولایی و بهناز جعفری بازیگران این نمایش هستند.



نمایش "همه فرزندان خانم آغا" نوشته و کارگردانی حسین کیانی هم در سالن چهارسو به اجراهای خود ادامه می‌دهد. این نمایش که به تقابل سنت و مدرنیته می‌پردازد با حضور بازیگرانی چون رویا تیموریان، محمود جعفری، حمیدرضا آذرنگ، امیررضا دلاوری، هومن سیدی،‌ آذر خوارزمی و رویا میرعلمی به صحنه می‌رود.



سالن سایه تئاتر شهر هم میزبان نمایش "خانه برناردا آلبا" به کارگردانی زهرا صبری است. این نمایش برگرفته از اثری با همین نام از لورکا به شیوه زنده عروسکی به صحنه می‌رود. نمایش "اتللو" به کارگردانی عاطفه تهرانی هم به اجرای خود در سالن قشقایی مجموعه ادامه می‌دهد. مینا حسین‌آبادی، مصطفی شب‌خوان، عامر مسافرآستانه، کاوه قائمی، اشکان افشاریان، شیرین فرش‌باف، صبا نازی‌انجیله، امیر امیری و لیلا حسینی بازیگران نمایش "اتللو" هستند.



کارگاه نمایش "مجموعه تئاتر شهر هم میزبان نمایش "تنها سگ اولی می‌داند چرا پارس می‌کند مکبث" به کارگردانی ابراهیم پشت‌کوهی است.