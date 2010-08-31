به گزارش خبرنگار مهر در شهمیرزاد، معاون برنامه ریزی استانداری سمنان صبح سه شنبه در این آیین گفت: شهمیرزاد با توجه به ویژگی های منحصر به فردی که در زمینه گردشگری دارد، تابلو گردشگری استان سمنان است.

مفید غلامی با اشاره به مصوبه هیئت دولت در نامگذاری شهمیرزاد به عنوان شهر نمونه گردشگری بین المللی در دور اول سفر هیئت دولت، گفت: در معاونت برنامه ریزی سعی در استفاده مطلوب از پتانسیل های گردشگری این شهر داریم.

وی اضافه کرد: امسال با برنامه ریزی های انجام شده طرح جامع گردشگری استان شروع می شود که در این زمینه کارهای اولیه آن انجام شده است.

به گفته وی، با توجه به آب و هوای گرم و کویری بودن سمنان، وجود شهمیرزاد و روستاهای هدف گردشگری این بخش با اقلیمی 100 درصد متفاوت و آب و هوای کوهستانی در فاصله کم از مرکز استان پتانسیل های زیادی در توسعه صنعت گردشگری در این منطقه دارد.

معاون استان سمنان با اشاره به اینکه برای حل چالش اشتغال در استان سمنان می بایست به دنبال راه کارهایی برای اشتغالزایی در استان باشیم، گفت: برای ایجاد یک شغل در صنعت 100 میلیون تومان نیازمند سرمایه گذاری است اما در بخش خدمات و گردشگری با سرمایه گذاری کمتر می توان اشتغالزایی ایجاد کرد.

غلامی ادامه داد: بشهمیرزاد را باید به عنوان منطقه هدف گردشگری به کشور بشناسانیم و دولت در این زمینه با اختصاص اعتباراتی زیرساخت های لازم را فراهم می کند.

معاون استاندار سمنان با بیان اینکه گردشگری دومین محور سند توسعه استان سمنان، گفت: هرچه کشور ها به سمت توسعه یافتگی گام برمی دارند میزان ارزش افزوده آنها در بخش گردشگری بیشتر می شود.