حضور جدی احزاب در روز قدس/ آزادی قدس مهمترین مسئله جهان اسلام است

حجت الاسلام حسین ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه همه توان سلطه گران و بویژه آمریکا برای اجرای خواسته های خود در فلسطین از طریق صهیونیست ها اجرا می شود، افزود: اگر اسرائیل در منطقه نبود قطعنا این پایگاه کنونی برای سلطه گران وجود نداشت.

وی با تاکید بر اینکه مهمترین مسئله جهان اسلام آزادی قدس است، ادامه داد: بر همه مسلمانان واجب است به هر طریق ممکن برای آزادی قدس تلاش کنند.

رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد یکی از مهمترین راهها برای آزادی قدس را راهپیمایی در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان خواند و افزود: امام راحل این یادگار را برای ما به جای گذاشتند و باید همواره اثر جهانی آن را حفظ کنیم.

ابراهیمی تاکید کرد: احزاب و گروههای سیاسی نیز باید حضور جدی در این راهپیمایی داشته باشند و دیگران را نیز به راهپیمایی دعوت کرده و مسئله مظلومیت فلسطین را برای همه مطرح کنند.