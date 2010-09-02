قاچاق سنگهای معدنی کرمان به کشورهای عربی

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، قاچاقچیان و سودجویان به دلیل شرایط خاص منطقه ای استان کرمان و نزدیک بودن به مرزهای شرقی کشور طی سالهای گذشته به قاچاق مواد مخدر از شرق کشور به مناطق مرکزی، قاچاق سوخت از کرمان به سمت مرزهای پاکستان و قاچاق اشیاء عتیقه و تاریخی کشور به آن سوی مرزها اقدام می کنند.

ماموران نظامی و انتظامی استان کرمان نیز در این راستا بخصوص در بحث مقابله با قاچاق مواد مخدر مقتدرانه عمل کرده اند و بسیاری از این مسئله به عنوان جنگ خاموش ایران با قاچاقچیان نام می برند.

وجود بسترهای قاچاق که بیشتر به دلیل شرایط خاص جغرافیایی استان کرمان پدید آمده است، موجب شده مردم کرمان نیز در زمینه های مختلف فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی دچار آسیب شوند.

قاچاقچیان که از وجود کوچکترین زمینه برای افزایش سودجویی استفاده می کنند به تازگی به قاچاق سنگهای معدنی جنوب استان کرمان از طریق هرمزگان و مرزهای آبی به کشورهای عربی روی آورده اند.

وجود معادن غنی منگنز و کرومیت در جنوب استان کرمان موجب شده است افراد سودجو علاوه بر برداشتهای غیرقانونی اقدام به قاچاق آنها به خارج از کشور کنند و به این ترتیب سرمایه منطقه محروم کرمان را تباه می کنند.

در تازه ترین اقدام برای مقابله با این معضل، ماموران گشت عملیاتی بسیج کهنوج موفق به کشف یک محموله بزرگ سنگ منگنز قاچاق در جنوب کرمان شدند.

فرمانده سپاه کهنوج در این خصوص گفت: نیروهای گشت عملیاتی بسیج کهنوج طی عملیاتی شب گذشته بیش از 22 تن سنگ منگنز از یک کامیون عبوری در محور کهنوج - بندرعباس کشف کرده اند.

سرهنگ پاسدار محمد شهدادنژاد افزود: قاچاقچیان این محموله سنگ معدنی را از معادن " پشموکی" فاریاب بارگیری کرده و قصد انتقال این محموله سنگ معدنی را به کشورهای عربی از طریق بندرعباس داشتند که در این رابطه دو نفر دستگیر و تحویل مقامات قضایی شدند.

وی ادامه داد: از ابتدای سال جاری تاکنون 210 تن سنگ منگنر و کرومیت قاچاق در این منطقه کشف شده است.