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۹ شهریور ۱۳۸۹، ۱۲:۵۵

تیراندازی با کمان جهان - چین/

کمانداران ایران به مصاف تیراندازان 40 کشور می‌روند

کمانداران ایران به مصاف تیراندازان 40 کشور می‌روند

چهارمین مرحله از رقابت‌های جام‌جهانی تیراندازی باکمان از فردا با حضور تیراندازان 40 کشور در شانگهای چین آغاز می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله چهارم رقابت‌های جام جهانی تیراندازی باکمان در چین در حالی از فردا چهارشنبه در استادیوم "پودونگ" شهر شانگهای آغاز می شود که امروز نمایندگان 40 کشور در تمرین رسمی این دیدارها حاضر شدند.

تیم ملی تیروکمان کشورمان که بلافاصله پس از اردوی تدارکاتی جزیره کیش راهی این کشور شد در چند روز اقامت زود هنگام خود در این شهر تمرینات منظمی را پیگیری کردند تا از فردا با آمادگی بهتری به مصاف حریفان جهانی بروند.

زهرا شمس، زهرا دهقان، لیلا سخایی فر، زهرا ده بزرگی، کیوان ریاضی مهر، میلاد وزیری، نادر منوچهری و مجید میررحیمی ترکیب تیم ایران در کمان ریکرو زنان و مردان را تشکیل می‌دهند.

در کمان کامپوند هم ترکیب تیم کشورمان متشکل از رضا زمانی‌نژاد، امیر کاظم پور، مجید قیدی، منصور کردی، سیده ویداحلیمیان، انسیه حاجی انزهایی، مهتاب پارسامهر و سپیده شعبانی است.

چهارمین مرحله از رقابت‌های جام جهانی تیروکمان چین از 10 تا 14 شهریورماه در شهر شانگهای برگزار می‌شود.
کد مطلب 1143618

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