به گزارش خبرنگار مهر، بیش از 6 سال است که شرکتهای خصوصی (PAP ها) با توجه به اهداف کلان توسعه اقتصادی کشور در برنامه چهارم، سرمایه گذاری گسترده ای در زمینه اینترنت پرسرعت انجام داده اند اما به دلیل فقدان برنامه ریزی عملیاتی و اجرایی در این زمینه توفیق چندانی نداشته اند و میزان خدماتی که ارائه می دهند به هیچ عنوان با نیاز کشور مطابقت ندارد.

در عقب ماندگی عرضه اینترنت پرسرعت همواره انگشت اتهام مسئولان دولتی به سوی بخش خصوصی بوده که سرمایه گذاری چندانی در این عرصه نداشته اند اما کارشناسان معتقدند که همکاری نکردن سطوح اجرایی شرکتهای مخابرات استانی، گرانی سرویس و عدم دسترسی آسان مردم به خدمات ADSL این عقب ماندگی را دامن زده است.

شرکت مخابرات استان تهران که شرکتهای PAP از آن به عنوان رقیب اصلی خود در این بازار یاد می کنند و از طرفی این شرکتها به دلیل استفاده از فضای مخابراتی به عنوان مشتری این شرکت نیز محسوب می شوند در تازه ترین اقدام خود بر اساس گزارش روابط عمومی گروه شرکتهای انتقال داده های پرسرعت طی نامه ای از اداره نگهداری و پشتیبانی فنی سیستم های انتقال – واگذاری مدارات خود خواسته تا ارتباط 8 شرکت بخش خصوصی را که بدهی خود را به مخابرات پرداخت نکرده اند قطع کنند.

این امر از سوی گروه شرکتهای انتقال داده های پرسرعت به نوعی تهدید به قطع ارتباط بیش از 300 هزار کاربر تهرانی اینترنت پرسرعت تعبیر شده است.

گروه شرکتهای PAP : تهدید به قطع ارتباط شدیم



هم اکنون حدود 11 شرکت در زمینه ارائه اینترنت پرسرعت با سیم – ADSL – فعالیت می کنند که در نامه شرکت مخابرات تهران عدم پرداخت بدهی مشترکین PAP حاوی فهرستی از نام 8 شرکت و مبلغ بدهی آنها به مخابرات استان تهران است.

مبالغی که تحت عنوان بدهی شرکتهای بخش خصوصی از اداره حسابداری کل مخابرات منطقه غرب استان تهران در این فهرست آورده شده از حدود 18 هزار تومان، 3 میلیون تومان، 5 میلیون تومان تا 40 میلیون تومان است.

گفته شده که میانگین مجموع بدهی های قید شده در نامه مذکور برای 8 شرکت خصوصی PAP در مقابل میانگین گردش مالی مجموع این شرکتها با شرکت مخابرات استان تهران عدد کوچکی است.

گروه شرکتهای PAP اعلام کرده که با توجه به تعامل مالی شرکتهای انتقال داده های پرسرعت و شرکت مخابرات استان تهران که در ماه حدودا بین 100 تا 150 میلیون تومان است به نظر می رسد در پاره ای موارد حتی شرکتهای انتقال داده های پرسرعت از شرکت مخابرات استان تهران بستانکار نیز باشند به همین دلیل رویه موجود مبنی بر تهدید به قطع ارتباط 8 شرکت فعال در زمینه اینترنت پرسرعت به معنی دقیق تر، قطع ارتباط بیش از 300 هزار مشترک تهرانی است و این امر جز ایجاد نا امنی در فضای بازار و دلسردی زحمتکشان بخش خصوصی عایدی دیگری نخواهد داشت.

گروه شرکتهای PAP اعلام کرده که شرکت مخابرات استان تهران با توجه به نوع ارتباط و حجم مراودات مالی با شرکتهای بزرگ فعال در زمینه اینترنت پرسرعت و سایر حوزه های ارتباطی، شرایط متفاوتی را در پیش گرفته زیرا مسلما قطع ارتباط برای شرکتهایی که میلیون ها تومان ودیعه در نزد شرکت مخابرات استان تهران دارند منطقی به نظر نمی رسد.

یکی از شرکتهای PAP : چند صد میلیون گردش مالی با مخابرات داریم

مدیرعامل یکی از شرکتهای PAP که نام آن نیز در لیست اخطار گرفته های شرکت مخابرات استان تهران به چشم می خورد در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تایید دریافت این نامه اظهار داشت: جای تعجب است که شرکت مخابرات استان تهران که تعامل مالی بسیاری با شرکتهای PAP دارد به دلیل رقمهای بسیار ناچیزی به این شرکتها اخطار قطع ارتباط بدهد.

مدیرعامل شرکت پارس آنلاین با بیان اینکه کل بدهی این شرکت به مخابرات تهران در این نامه 9 میلیون تومان قید شده است خاطرنشان کرد: پارس آنلاین حدود چند صد میلیون تومان گردش مالی با شرکت مخابرات استان تهران دارد که رقم 9 میلیون تومان در این حسابها بسیار ناچیز است.

عبدالله فاتح با تاکید بر اینکه از این قبیل نامه ها از سوی شرکت مخابرات تهران برای صورتحساب شرکتهای PAP در گذشته نیز ارسال می شده است اضافه کرد: تاکنون این قبیل اخطارها منجر به قطع ارتباط از سوی مخابرات نشده و به نظر نمی رسد این بار نیز مسئله ای خلاف این باشد.

وی تاکید کرد: مخابرات تهران در راستای اصول مشتری مداری بعید به نظر می رسد که بخواهد ارتباط مشترکان شرکتهای PAP را به دلیل این مبالغ جزئی قطع کند و به همین دلیل هیچ جای نگرانی برای مشترکان وجود ندارد.

فاتح گفت: شرکت پارس آنلاین در تهران 50 هزار مشترک ADSL دارد.

مخابرات تهران: هیچ خطری مشترکان را تهدید نمی کند

در همین رابطه محمد خجسته نیا مدیر روابط عمومی شرکت مخابرات استان تهران به خبرنگار مهر گفت: این نامه از طرف اداره کل مالی شرکت مخابرات استان تهران به دلیل بدهی شرکتهای PAP تهیه شده و هیچ نکته خاصی در آن نیست که آن را آن قدر برجسته کرده اند.

وی ادامه داد: طبق آیین نامه شرکت مخابرات، بدهی اخطار قطع به تمامی مشترکان اعم از حقیقی و حقوقی داده می شود و این مسئله تهدید محسوب نمی شود.

خجسته نیا با تاکید بر اینکه شرکت مخابرات تهران تنها به دنبال دریافت مطالبات خود است گفت: این مسئله همیشه برای اطلاع شرکتهای PAP از میزان بدهی شان به مخابرات صورت می گرفته و هیچ گونه تهدیدی برای مشترکان ADSL محسوب نمی شود.

وی اضافه کرد: چنانچه مبلغ بدهی مشترکان حقیقی و حقوقی بالاتر از میزان ودیعه در اختیار شرکت مخابرات باشد اداره کل مالی مشترک را بدهکار شناسایی می کند و براساس آیین نامه تلفن ثابت نسبت به ارائه اخطار قطع بدهی اقدام می کند.

خجسته نیا گفت: شرکتهای PAP به عنوان مشترکان تلفن ثابت محسوب می شوند و اداره کل مالی مخابرات تفاوتی نسبت به این شرکتها با دیگر مشترکان قائل نشده اما تلاشمان این است که راهکاری پیدا کنیم تا این بخش گروه بندی شده و محاسبات آن بر مبنای دیگری انجام شود.

مدیر روابط عمومی شرکت مخابرات استان تهران به مهر گفت: هیچ خطری مشترکان را تهدید نمی کند و مخابرات به هیچ وجه به دنبال قطع سرویس دهی به مشترکان نیست.

آخرین وضعیت اینترنت پرسرعت در تهران

طبق آخرین آمار ارائه شده بیش از یک میلیون و 10 هزار و 647 پورت اینترنت پرسرعت توسط شرکتهای بخش خصوصی دارای پروانه خدمات انتقال داده‌ها در کل کشور نصب شده است که نزدیک به 60 درصد از این تعداد در حال حاضر دایر شده و حدود 578 هزار و 645 پورت پرسرعت نیز در حال بهره ‌برداری توسط کاربران در بیش از 404 شهر در استانهای مختلف است.



سهم استان تهران از تعداد پورت منصوبه، 377 هزار و 227 پورت پرسرعت است و این به این معنی است که 37 درصد از کل خطوط اینترنت پرسرعت منصوبه کشور متعلق به تهرانیها است و از کل دایری‌های اینترنت پرسرعت نیز 40 درصد دایری‌ها یعنی 231 هزار و 494 پورت را تهرانی ها به خود اختصاص داده اند.



همچنین تمامی پورت‌های خدمات اینترنت ADSL در 30 استان و 419 شهر در سراسر کشور نصب شده که از این تعداد تا پایان تیرماه امسال پورت‌های 404 شهر در حال کار هستند.

شرکتهای دارای پروانه خدمات انتقال داده ها (PAP) موظف بودند که تا پایان برنامه چهارم توسعه بیش از یک میلیون و 250 هزار پورت پرسرعت در کشور دایر کنند که طبق آخرین آمار ارائه شده نزدیک به 60 درصد از تعداد خطوط دایر شده است.



طبق اهداف درنظر گرفته شده در برنامه چهارم توسعه کشور، بخش دولتی نیز مجاز به حضور در این عرصه تنها برای واگذاری 250 هزار پورت پرسرعت است.



هم اکنون شرکت مخابرات استان تهران به عنوان رقیب شرکتهای PAP اقدامات چشمگیری در جذب مشترک داشته که محمد روح اللهی مدیرعامل این شرکت از نصب و راه اندازی 80 هزار پورت پرسرعت اینترنت در این استان خبر داده است.