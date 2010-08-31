مادران غمگین فرزندان کوچکتر به دنیا می آورند

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان موسسه کارولینسکا و کمیته پیشرفت روستایی بنگلادش با بررسی 720 زن بنگلادشی دریافتند که مادران غمگین یا مادرانی که در طول بارداری افسردگی و اضطراب رنج می برند فرزندان کوچکتر از حد نرمال به دنیا می آورند و در میان فرزندان این مادران خطر مرگ در کودکی بالاتر است.

این دانشمندان اعلام کردند: مشکلات روحی مادر به خصوص اگر با شرایط فقر و یا وضعیت اجتماعی و اقتصادی پایین همراه باشد یکی از علل اصلی مرگ در کودکان است.

در این تحقیقات وضیعت روحی و اقتصادی 720 زن در دو منطقه روستایی نزدیک به هم در مدت 9 ماه بارداری رصد و علائم افسردگی و اضطراب در این مادران تا 6 تا 8 ماه بعد از زایمان آنها کنترل شد.

براساس گزارش تاپ نیوز یونایتد کینگ دام، نتایج این تحقیقات نشان داد که 18 درصد از زنان با تشخیص افسردگی و یک چهارم زنان با علائم اضطراب کودکانی کوچکتر از اندازه های طبیعی به دنیا آورده اند.