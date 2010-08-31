نحوه تامین تجهیزات نسل سوم موبایل/ مذاکره اپراتور سوم و کارخانجات مخابراتی

علی همتی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این شرکت آمادگی تامین تجهیزات شبکه موبایل نسل سوم را دارا است گفت: با توجه به قانون حمایت از تولید داخلی امید می رود بتوانیم در پروژه اپراتور سوم موبایل کشور به خوبی مشارکت داشته باشیم.

وی با اشاره به مذاکرات صورت گرفته با مسئولان اپراتور سوم موبایل گفت: مسولان اپراتور سوم مشارکت کارخانجات مخابراتی ایران در مناقصات این پروژه را پذیرفته اند و ITMC قصد تامین تجهیزات سوییچ این اپراتور را دارد.

مدیرعامل کارخانجات مخابراتی ایران اضافه کرد: به جای آنکه تجهیزات اپراتور سوم موبایل توسط شرکتهای خارجی تامین شود، بهتر است این فرصت به بخش توانمند داخلی مانندITMC داده شود.

به گزارش مهر، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز چندی پیش تاکید کرد که بر اساس پروانه ارائه شده به اپراتور سوم موبایل، این اپراتور باید از حداکثر توان داخلی برای تأمین تجهیزات مورد نیاز خود در شبکه استفاده کند.

طبق آخرین اخبار ارائه شده سیمکارتهای اپراتور سوم قبل از دهه فجر امسال با کد 092 به متقاضیان ارائه خواهد شد.