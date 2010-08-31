به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سرورالدین معاون وزیر و رئیس سازمان سنجش آموزش کشور در این مراسم گفت: در نظام جمهوری اسلامی کارها به صورت تیمی و با همکاری همه صورت می گیرد و آنچه مهم است خروجی کار است لذا اینکه چه کسی مدیریت امور را برعهده دارد مهم نیست.

دکتر غلامرضا قربانی رئیس سابق این موسسه نیز با اشاره به مدیریت 7 ماهه خود در طول مدت تصدی ریاست موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی گفت: با شناختی که در طول تصدی مدیریت موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی از امکانات و زیرساخت های آموزش عالی کشور پیدا کردم به جرأت می توانم بگویم که رسیدن به مقام اول منطقه و حتی جهان در علم و پژوهش به راحتی و با داشتن برنامه راهبردی و منسجم امکانپذیر است.

بر اساس این گزارش دکتر مسعود هادیان دهکردی رئیس جدید موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی دانشیار رشته ریاضی و عضو هیئت علمی دانشگاه علم وصنعت ایران است و پیش از این مسئولیت معاونتهای پژوهشی و آموزشی و ریاست دانشکده ریاضی این دانشگاه را برعهده داشته است.

دکتر غلامرضا قربانی رئیس سابق موسسه پژوهش و برنامه آموزش عالی به علت مضایق شخصی ناشی از تردد میان اصفهان و تهران از وزیر علوم، تحقیقات و فناوری درخواست استعفا کرده بود که مورد موافقت قرار گرفت.