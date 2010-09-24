اسکله کاسپین دهها کیلومتر از سواحل ریز دانه خزر را بلعید

به گزارش خبرنگار مهر، بندر کاسپین در منطقه آزاد انزلی در حالی کیلومترها متر مربع از سواحل ضلع شرقی تالاب انزلی را برای ساخت در اشغال دارد که به عقیده متخصصان محیط زیست دریایی، طراحی و جانمایی موج شکنهای طویل در این بندر منجر به تخریب سواحل پایین دست شده که آثار ویرانگر آن به زودی خودنمایی می کند.

دکتر حسین مروتی استاد دانشگاه و متخصص علوم دریایی در گفتگو با خبرنگار مهر معتقد است سواحل به مثابه موجودی زنده اند و در صورت تخریب دیگر قابل استحصال و بازگشت به حالت اولیه نیستند. در واقع مسئولانی که مجوز ساخت اسکله کاسپین در انزلی را بدون رعایت ملاحظات زیست محیطی صادر کرده اند تنها برایشان افزایش ترانزیت و تجارت کالا مهم بوده است.

این اقیانوس شناس و عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد تاکید دارد که برای ساخت بندر باید ابتدا مجوزهای قانونی اخذ شود چرا که ساخت اسکله ای با این حجم وسیع از کاربرد مصالح ساختمانی و ایجاد آلودگی وسیع و تخریب گسترده ساحل باید ملاحظات زیست محیطی سختگیرانه ای را از سر بگذراند.

از سوی دیگر رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران در گفتگو با خبرنگار مهر با انتقاد شدید از ساخت غیر قانونی اسکله کاسپین گفت: در مورد اسکله کاسپین در مازندران تخلفی انجام شده که این تخلف را آقای دکتر فیروزآبادی رئیس منطقه ویژه کاسپین مرتکب شده است.

محمد جواد محمدی زاده تاکید کرد: این مدیر خلاف کرده است و سازمان محیط زیست بر اساس مستنداتی که در اختیار دارد مسئله را پیگیری و پروژه را نیز متوقف کرده است.

معاون رئیس جمهور با اشاره به سخنان مسئول مناطق ویژه کشور در مورد کاسپین افزود: آقای بقایی در جلسه ای که به این منظور برگزار شد اعلام کرد ساخت کاسپین بر اساس مصوبه دولت است و در سفر استانی مصوب شده که برای افزایش ترانزیت و تجارت کالا ایجاد شود. ولی اشکال ما این بود که ملاحظات زیست محیطی در این اسکله رعایت نشده و باید متوقف شود.

محمدی زاده تاکید کرد: در پی مخالفت سازمان محیط زیست مسئول مناطق آزاد کشور طی تماسی با بنده گفت این پروژه(ساخت اسکله کاسپین) باید اجرایی شود اما ما نظرات شما را در زمینه رعایت ملاحظات زیست محیطی اعمال می کنیم و اجازه بدهید دستگاه قضایی بین ما قضاوت نکند.

وی اضافه کرد: به رئیس مناطق آزاد کشور گفتم استدلالهای شما درست اما مسئولی که شما منصوب کرده اید خلاف گفته شما و ما و بر علیه محیط زیست عمل کرده است. او هم مستندی را آورد که از نظر ما قابل قبول نبود چرا که آنها خود به جای محیط زیست تصمیم گرفته و عملیات اسکله کاسپین را آغاز کرده بودند.

اما حسین مروتی در ادامه تاکید کرد: برای ساخت اسکله انواع مصالح ساختمانی و سنگهای صخره ای و موج شکنها استفاده و جاده های گوناگون در مسیرهای مختلف کشیده می شود. بنابراین باید پرسید مرجع ارائه مجوز برای این عملیاتها چه کسی است؟

وی تاکید کرد: راههای ارتباطی به بندر کاسپین از میان مزارع سرسبز انزلی می گذرد و صدای غرش لودرها و کوبش سهمگین غلطکها و سایر ماشینهای راهسازی و بندر سازی با اینکه زیباترین اکوسیستم ایران را تهدید به نابودی می کند اما انگار گوش مسئولان نایی برای شنیدن ندارد.

این متخصص محیط زیست دریایی با اشاره به نبود مطالعه علمی در احداث اسکله کاسپین گفت: ریختن میلیونها تن مصالح ساختمانی به ساحل زیبای شرق تالاب انزلی که جزو سواحل طلایی دریای خزر محسوب می شود به هیچ وجه قابل جبران نیست و الگوی امواج دریا، گردش آبهای ساحلی، جریانات دریایی را در ساحل تغییر داده و خسارات جبران ناپذیری به بار می آورد.

وی تاکید کرد: با وجود سازه های عظیم شیب ساحل تندتر شده و در آینده این شیب قابل مهار و کنترل نیست. در واقع با ادامه این پروژه سواحل شرقی به زودی به زیر آب می روند و به دلیل از دست دادن این سواحل طلایی میلیونها دلار خسارت به کشور وارد می شود.

این متخصص محیط زیست دریایی و اقیانوس شناس که چندین کتاب در حوزه علوم دریایی و بندر سازی و همین طور ملاحظلات زیست محیطی تالیف کرده و مشاورهای متعدد در طول 25 سال مطالعات علمی در دریاهای خلیج فارس، عمان و خزر ارائه داده تاکید کرد: باید به داد سواحل زیبای بندر انزلی رسید و هر چه سریع تر پروژه کاسپین را متوقف کرد.

این استاد دانشگاه همچنین به وضعیت رودخانه های ورودی دریای خزر اشاره و اضافه کرد: رودخانه های آب شیرین که به دریای خزر می ریزند باید مصبشان(دهانه ورودی رودخانه) با تمهیدات خاصی باز بماند تا تخم ریزی ماهیان و زاد ولد آنها به خوبی انجام شود ولی این ورودی رودخانه ها که مانند شش و تنفس برای آبزیان رودخانه ای عمل می کند متولی ندارند.

مروتی با اشاره به ملایم بودن شوری آب دریای خزر گفت: شوری این دریا، آن را در مقایسه با دیگر دریاهای جهان جزو نادرترین اکوسیستمهای دنیا قرار داده است. با این حال دریای خزر به دلیل بسته بودن و محصور بودن در میان سواحل نیازمند مطالعات دقیق علمی برای احداث بندرگاههایی مانند کاسپین است.

وی تاکید کرد: محیط زیست دریای خزر به شدت در خطر است چرا که پدیده خود پالایی در این دریا دیگر به صورت طبیعی انجام نمی شود، چرا که سالانه میلونها تن مواد نفتی و صنعتی و انواع پساب و فاضلاب به دریا سرازیر می شود که این موضوع در تمامی کشورهای کنار نشین خزر صدق می کند.