حجت الاسلام سید فرج الله موسوی اطهر در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج، افزود: از این تعداد بیش از 80 مراسم توسط روحانیون مستقر و طرح هجرت در روستاهای استان برگزار می شود که این میزان در مقایسه با سال گذشته رشد قابل چشمگیری داشته است.

وی بیان کرد: این آئین معنوی که در مصلی ها، حسینیه ها، مساجد، گلزارهای شهدا و مساجد و برخی منازل برگزار می شود.

موسوی اطهر اظهار داشت: مراسم شب‌های قدر در مرکز استان از ساعت 22 با قرائت قرآن کریم و قرائت دعای افتتاح آغاز می‌شود

وی یادآور شد: 600 مبلغ دینی در ماه مبارک رمضان برای تبلیغ احکام دینی و ارزشهای الهی در استان فعالیت می کنند.