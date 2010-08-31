به گزارش خبرگزاری مهر در اراک، اصغر عالیخانی در صبح روز سه شنبه در جلسه مشترک مدیران سازمان بازرگانی و کار و امور اجتماعی با تاکید بر اینکه تاکنون هیچگونه تسهیلاتی ارائه نشده است، افزود: برای اجرای این امر نیازمند مساعدت و همکاری اداره کار و امور اجتماعی و دستگاههای زیربط هستیم.

وی با تاکید بر این نکته که بافندگان و تولید کنندگان فرش دستباف،اغلب قشری آسیب پذیر و ضعیف هستند،گفت: در نظر داریم ، ابتدا بافندگان واقعی را شناسایی و با ارتقاء سطح بافندگی و حمایت مالی ،در گام بعدی در حوزه ی توسعه صادرات خارجی فرش دستباف،برنامه های خود را اجرا کنیم.

وی حمایت های بیمه ای، برگزاری دوره های آموزشی به بافی و ارائه تسهیلات برای ایجاد کارگاههای متمرکز و غیر متمرکز را از جمله اقدامات برای حمایت مادی و معنوی از بافندگان فرش استان عنوان کرد.

معاونت بازرگانی داخلی استان مرکزی در ادامه جلسه با اشاره به مشکلات بافندگان گفت: 17هزار بافنده در سطح استان مرکزی شناسایی کردیم که حدود 10هزار نفر در حال حاضر بافنده هستندو هفت هزار نفر به دلیل نبود بازار مناسب برای فرش تولید شده و نداشتن سرمایه اولیه لازم ، جذب مشاغل کاذب و کارخانجات شدند.

معاون بازرگانی داخلی استان مرکزی نیز افزود: فرش های تولید شده در بازار جهانی با قیمت تمام شده بسیار پایین تر و متناسب با سلیقه بازار جهانی ارائه می گردد، در حالیکه در استان مرکزی به دلیل پراکندگی مراکز تولید فرش دستباف،فرش با قیمت تمام شده بسیار بالایی ارائه می شود.

عزیز الله صدیقی افزود: در الویت اول باید بافندگان شناسایی شده را تحت پوشش حمایت های مادی خود قرار دهیم و در گام بعدی به تاسیس کارگاههای وسیع بپردازیم.

مدیر کل کار و امور اجتماعی استان در این جلسه گفت: با دریافت مشکلات بافندگان ،با قوت و توان بیشتری مسئله فرش را پیگیری می کنیم و با رایزنی با بانک های عامل ،تامین بخشی از تسهیلات فرش را در دستور کار خود قرار می دهیم.

ناصرشیخی افزود: 530 میلیون تومان تسهیلات به عنوان شرکت های پشتیبان حمایت از مشاغل خانگی و روستایی به مسئولیت مدیر کل تعاون استان مرکزی و توسط بانک کشاورزی به متقاضیان ارائه می گردد.

وی در ادامه گفت: تسهیلات به صورت قرض الحسنه است و بازپرداخت دو سوم از آن بدون سود و باز پرداخت یک سوم از آن با نرخ شورای پول و اعتبار صورت می پذیرد.

شیخی با تاکید بر لزوم شناسایی کارگاههای غیر متمرکز روستایی گفت: با مسئولیت یک فرد به عنوان مدیر کارگاه به تعدادی بافنده(20الی 50نفر)، تسهیلات ،به ازای هر بافنده یک میلیون تومان ارائه می شود.