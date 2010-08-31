به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند،مدیرکل راه و ترابری خراسان جنوبی صبح سه شنبه در مراسم افتتاح این پروژه ها گفت: افتتاح محور برک- سلطانی، میغان- رومه، محمودعلی- سیدال و بیکند- مهل‌‌آباد از جمله پروژه‌های قابل بهره‌ برداری در هفته دولت سال جاری در نهبندان است.

ابراهیم نصری افزود: با اجرای راه بیکند ـ مهل‌آباد مسافت روستاهای منطقه عربخانه به شهرستان نهبندان 32 کیلومتر نزدیک ‌تر شد.

وی اظهار داشت: عملیات اجرایی این محور از سال 87 با اجرای 32 کیلومتر طول راه، هشت متر عرض و هفت متر عرض آسفالت آغاز شده است.

نصری کاهش ترافیک در محور اصلی نهبندان را از مزایای افتتاح این محور برشمرد و اظهار داشت: برای اجرای این طرح 14 میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است که 300 خانوار از مزایای این محور برخوردار می ‌شوند.

وی بیان داشت: با اجرای این محورها 500 خانوار به صورت مستقیم و 10 هزار خانوار به صورت غیرمستقیم از راه آسفالته بهره ‌مند می ‌شوند.

مدیرکل راه و ترابری خراسان جنوبی تصریح کرد: این پروژه‌ها یک سال زودتر از موعد مقرر به بهره‌ برداری رسیده است.

نصری افزود: 20 پروژه راه روستایی در نهبندان در دست اجرا است که در این راستا از محل اعتبارات ملی و استانی 30 میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافته است.

وی اظهار داشت: امید است تا دهه فجر امسال بخشی از این راه‌ها به بهره ‌برداری برسد.