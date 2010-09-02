شعار اصلی مردم در روز قدس علیه طرح سازش باشد

اسماعیل کوثری در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص اهمیت روز قدس اظهار داشت: اهمیت برگزاری روز قدس از این جهت است که برگزاری مراسم این روز در سراسر جهان تاکنون اثرات بسیار مثبتی را در روحیه مردم فلسطین گذاشته است که شکستهای پی در پی رژیم صهیونیستی از مردم فلسطین،غزه و حزب الله نیز خود موید این مطلب است.

وی با تاکید براینکه باید هرسال مراسم روز قدس که میراث جاویدان امام راحل است را نسبت به سال گذشته باشکوه تر برگزار کنیم، گفت: برپایی مراسم روز قدس در اقصی نقاط جهان بویژه در کشورهای اسلامی موجب تقویت روحیه فلسطینیان در احقاق حقوقشان که همان آزادی قدس شریف است، می شود.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با فراخواندن مردم برای شرکت در راهپیمایی روز قدس، عنوان کرد: مهمترین شعار مردم در روز قدس باید شعار ضد طرح سازش باشد.

وی در بیان علت اهمیت این شعار نیز گفت: مردم مظلوم فلسطین طی یک دهه اخیر بر حق قانونی خود مبنی بر اینکه کسی غیر از مردم فلسطین نباید با رژیم اسرائیل پای میز مذاکره بنشیند، تاکید داشته اند لذا سر دادن شعار ضد طرح سازش در روز قدس بسیار تاثیرگذار خواهد بود.

