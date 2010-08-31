به گزارش خبرگزاری مهر، بنابر اعلام فدراسیون فوتبال فصل جدید مسابقات جام حذفی باشگاه های کشور از روز دوشنبه 22 شهریور با برگزاری 9 دیدار آغاز خواهد شد تا 79 تیم شرکت کننده در این مسابقات رقابت خود را برای کسب عنوان قهرمانی جام حذفی آغاز کنند.

چهار تیم از 18 تیم حاضر در مسابقات لیگ برتر باشگاه‌های کشور از مرحله یک شانزدهم نهایی وارد مسابقات جام حذفی می شوند و دیگر تیم‌های لیگ برتری نیز در مرحله یک هشتم نهایی در جام حذفی حضور پیدا می کنند. درمرحله یک شانزدهم نهایی جام حذفی ، استقلال تهران در همدان به مصاف پاس این شهر می رود و در تهران نیز تیم راه آهن شهرری میزبان صنعت نفت آبادان است.