به گزارش خبرنگار مهر در بناب، مسعود محمدیان پیش از ظهر سه شنبه در مراسم بهره برداری از چند پروژه کشاورزی این شهرستان افزود: روز به روز نیاز غذایی کشور بیشتر می شود لذا حفاظت از منابع آب و خاک مستلزم فرهنگ سازی و مشارکت فعال مردم است.

وی با اشاره به بیشترین توجه دولت نهم و دهم در زمینه آب اظهار داشت: توسعه کانال های آبیاری پیشرفت خوبی دارد اما در زمینه توسعه آبیاری تحت فشار و قطره ای این روند کند است و با توجه به کمک بلاعوض دولت در این زمینه روستاییان به سوی این روش بیشتر حرکت کنند.

محمدیان بیان داشت: متوسط بارندگی در استان آذربایجان شرقی 250 میلی متر است و باید آبهای زیر زمینی را هدر نکنیم و آینده وابسته به سیستم آبیاری تحت فشار است.

وی حفظ منابع خاک، جلوگیری از تغییر کاربری غیر مجاز، احداث جاده بین مزارع برای کاهش ضایعات محصولات کشاورزی و افزایش تولید در واحد سطح و جدی گرفتن بیمه محصولات کشاورزی را از جمله راهکارهایی برشمرد که به افزایش تولید و درآمد کشاورزان منجر می شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی در پایان خاطرنشان ساخت: هیچ کس حق ندارد به خاطر حل مشکلات کشاورزان منت بگذارد. ما خدمتگزار دولت هستیم و از دولت حقوق می گیریم تا به روستاییان و کشاورزان کمک کنیم.

در این مراسم شبکه فرعی آبیاری و زهکشی اراضی پایاب سد علویان همچنین بهسازی کانال القان روستای خوشه مهر با اعتباری معادل چهار میلیارد و 400 میلیون تومان به طول 35 کیلومتر کانال به بهره برداری رسید که 2100 هکتار را تحت پوشش قرار می دهد.

تکمیل شبکه آبیاری پایاب سد علویان به منظور استفاده بهینه از منابع آب و احداث کانال های بتنی و جاده های دسترسی و ارتباطی به منظور ارتقاء راندمان آبیاری از اهداف این پروژه است.