به گزارش خبرگزاری مهر، رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار هیئت دولت با ایشان که به مناسبت هفته دولت و سالروز شهادت شهیدان رجایی و باهنر (رئیس جمهور و نخست وزیر سالهای اول انقلاب) صورت گرفت این دو شهید گرانقدر را مظهر کار و تلاش مومنانه و پایبندی بی اغماض به اصول و ارزشها دانستند و خاطر نشان کردند: ماندگار شدن یاد این چهره های نورانی، نشانه تشکر خداوند از بندگان مخلصی است که با همه وجود برای اسلام کار و تلاش می کنند و ارزشهای اسلامی – انقلابی را در کارهای خود متبلور می سازند.

ایشان با اشاره به فتنه طراحی شده سال 88 افزودند: این فتنه، ضربه سختی به روند کار و پیشرفت کشور وارد کرد و به دشمن روحیه داد اما ملت و دولت با اعتماد و ایمان و ایستادگی، کارها را پیش بردند و به لطف خداوند، توفیقات خوبی نصیب دولت شد که این مسئله نیز، نمودی از پایبندی به جهت گیریهای شهیدان رجایی و باهنر به شمار می رود.

حضرت آیت الله خامنه ای، احساس افتخار و سربلندی از پایبندی به شعارهای انقلاب را رمز توفیقات دولت خواندند و به رئیس جمهور و هیئت دولت خاطرنشان کردند: مردم نیز به خاطر شعارهایی مانند عدالت طلبی، پایبندی به دین و استکبار ستیزی به شما اقبال کرده اند و تلاش کنید که این جهت گیریها را با شدت و جدیت حفظ کنید.

رهبر انقلاب اسلامی در بیان جهت گیری های ضروری در فعالیتهای دولت به «آسان کردن زندگی برای مردم» اشاره کردند و افزودند: این سرفصل مهم باید مورد توجه کامل قرار داشته باشد تا ابعاد مختلف زندگی مردم، از تسهیل و راحتی و امنیت برخوردار باشد.

ایشان سند چشم انداز را یکی دیگر از جهت گیریهای لازم دولت دانستند و افزودند: سند چشم انداز، نقشه راه 20 ساله کشور است که با دقت و با توجه به واقعیات تنظیم شده و باید در همه شرایط مورد توجه کامل باشد.

رهبر انقلاب با اشاره به گذشت 5 سال از آغاز اجرای این سند راهبردی افزودند: باید مسیری را که در این مدت پیموده شده مورد بررسی جدی قرار دهیم و به گونه ای عمل کنیم که متناسب با دوره های مختلف زمانی، اهداف سند چشم انداز محقق شود.

ایشان خاطرنشان کردند: اگر بی توجه به این سند بسیار مهم، 10 سال جلو برویم طبعاً در مدت باقی مانده امکان تحقق اهداف چشم انداز، دیگر وجود نخواهد داشت بنابراین باید دولت افرادی را مأمور کند که عاقلانه با تدبیر و تدبر، به این سؤال اساسی پاسخ دهند که آیا پیشرفت در سند چشم انداز متناسب با زمان طی شده بوده است یا نه؟

حضرت آیت الله خامنه ای توجه به شعار دهه چهارم انقلاب اسلامی یعنی پیشرفت و عدالت را از دیگر جهت گیری های ضروری دولت خواندند و افزودند: در 2 سالی که از آغاز دهه چهارم می گذرد کارهای خوبی در جهت پیشرفت انجام شده است اما برای قضاوت درباره «تحقق عدالت» باید معیارها و شاخص های روشنی را تدوین کرد تا سنجش تحقق شعار عدالت در بخشهای مختلف اقتصادی – اجتماعی – آموزشی – فرهنگی و دیگر عرصه ها با توجه به شاخصها امکان پذیر شود.

رهبر انقلاب اسلامی برنامه های 5 ساله را نیز از جهت گیری های مهم کشور دانستند و با اشاره به بررسی برنامه پنج ساله پنجم در مجلس ابراز امیدواری کردند با همکاری واقعی و انعطاف پذیر قوای مقننه و مجریه، این برنامه به خوبی و با انسجام لازم تدوین و تصویب شود.

ایشان پرهیز مجلس از تغییرات اساسی در برنامه پنج ساله ارائه شده دولت و خودداری مجلس از نگاه منطقه ای و بخشی به این برنامه را ضروری دانستند و افزودند: دولت نیز نباید برنامه ای را که تهیه کرده «غیرقابل نقد و تغییر» بداند.

حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به نکات خوبی که رئیس جمهور در این دیدار درباره کارهای اقتصادی دولت بیان کرد، پیگیری همه اجزا و فصول طرح تحول اقتصادی را توصیه کردند و افزودند: علاوه بر هدفمند کردن یارانه ها، بخشهای دیگر این طرح درباره نظام بانکی – پول ملی و دیگر بخشها نیز به طور جدی پیگیری و اجرا شود.

رهبر انقلاب اسلامی توجه به شاخص های کلان را در مباحث اقتصادی مهم برشمردند و بر تلاش بیشتر برای تحقق نرخ رشد تولید پیش بینی شده در سند چشم انداز و نیز افزایش سرمایه گذاریهای داخلی و خارجی تأکید کردند.

ایشان اهتمام ویژه و مستمر دولت را به مسئله اشتغال خواستار شدند و ارتقای بهره وری را در رشد اقتصادی کشور مهم دانستند.

رهبر انقلاب اسلامی تأمل و بررسی فعالیتهای انجام شده برای اجرای سیاستهای اصل 44 را مورد تأکید قرار دادند و افزودند: روح اصل 44 «ورود سرمایه گذاری و مدیریت مردم و بخش خصوصی به عرصه اقتصادی» است و دولت باید ضمن توجه کامل به فلسفه وجودی این اصل، سیاست گذاری و نظارت و هدایت را همچنان در اختیار داشته باشد.

حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به ناتوانی بخش خصوصی از سرمایه گذاری بزرگ در برخی بخشها خاطرنشان کردند: سیاستها و اقدامات دولت باید به گونه ای باشد که بخش خصوصی قادر شود زیر بار سرمایه گذاریهای بزرگ نیز برود.

ایشان اجرای صحیح و کامل اصل 44 را، کاری میان مدت و بلند مدت خواندند و افزودند: اگر این کار انجام شود، گشایشی واقعی در اقتصاد کشور حاصل خواهد شد.

رهبر انقلاب اسلامی در بخش دیگری از سخنانشان نکاتی را در باب مدیریت دولت بیان کردند.

ایشان در همین زمینه با اشاره به جایگاه بسیار مهم هیئت وزیران در تعیین تکالیف قانونی مردم و مسئولان افزودند: همه وزیران در تصمیم های دولت مؤثر و شریکند بنابراین باید با برخورد فعال، پخته و کارشناسی شده در مباحث شرکت کنند تا مصوبات به طور صحیح، پرورش یابد و تصحیح و تکمیل شود.

رهبر انقلاب اسلامی، کمک به هم افزایی دستگاهها را از دیگر مسائل مدیریتی هیئت وزیران دانستند و با انتقاد از اقدام بعضی دستگاهها در علنی کردن برخی اصطکاکهای طبیعی دولتی در افکار عمومی تأکید کردند: اینگونه مسائل باید در جلسات هیئت وزیران حل و فصل شود و یا به حداقل برسد.

ایشان پرهیز از کارهای موازی در عرصه های مختلف از جمله سیاست خارجی و نیز اعتماد به وزیران در چارچوب اختیارات و وظایفشان را از دیگر نکات مدیریتی هیئت دولت دانستند.

رهبر انقلاب اسلامی با توصیه به هیئت وزیران برای انتقاد پذیری بیشتر خاطرنشان کردند: البته در بسیاری از مسائل حق با دولت است اما اعضای دولت باید در همه احوال انتقادپذیری و سعه صدر را در خود نهادینه کنند.

ایشان با ابراز خرسندی از توجه ویژه دولت به مسائل فرهنگی و افزایش بودجه این بخش، حساسیت درباره چگونگی جذب بودجه فرهنگی را ضروری برشمردند و افزودند: در تخصیص بودجه به کارهای فرهنگی، باید با توجه به اهداف و واقعیات، اولویتها را تعیین کرد و سپس به استحکام محتوایی و هنری کار، توجه کامل داشت چرا که کارهای ویترینی و تشریفاتی در مسائل فرهنگی نه تنها فایده ندارد بلکه ضررهای مشخصی به همراه می آورد.

ایشان تحرک دیپلماتیک دولت را انصافاً قابل تشکر دانستند اما خاطرنشان کردند: آنچه بیشتر از تحرک و رفت و آمد سیاسی باید مورد توجه قرار داشته باشد روح و جهت گیری و محتوای دیپلماسی است.

رهبر انقلاب اسلامی، وزارت امور خارجه را مسئول هدایت منسجم و برنامه ریزی شده همه مسائلی دانستند که به نوعی با سیاست خارجی و روابط با دیگر کشورها مربوط می شود.

در این دیدار محمود احمدی نژاد رئیس جمهور گزارش مشروحی از تلاشها و خدمات دولت در بخشهای مختلف ارائه کرد.

رئیس جمهور ابتدا با اشاره به رویکردهای اساسی دولت های نهم و دهم گفت: گسترش روحیه کار و خدمتگزاری برای مردم، فروتنی در برابر مردم بویژه محرومان، کار و تلاش بی وقفه و مضاعف، گسترش عدالت و نهادینه کردن آن، حرکت کردن در چارچوب آرمانهای انقلاب و خط امام و رهبری و حمایت از ارزشهای اسلامی و انقلابی از رویکردهای اصلی دولت است که تمام برنامه ریزیها براساس این جهت گیریها بوده و خواهد بود.

رئیس جمهور به تشریح برنامه های دولت برای گسترش عدالت پرداخت و گفت: 73 سفر استانی، توزیع سهام عدالت، توزیع تسهیلات بانکی در رده های پایین جامعه، توزیع عادلانه منابع دولتی، خرید نقدی محصولات کشاورزی، گسترش قرض الحسنه، بهسازی و نوسازی مسکن و بافت روستایی، توسعه تأمین اجتماعی روستایی، کپرزدایی در کشور، گسترش شبکه گازرسانی، هدایت تسهیلات یارانه ای به سمت کشاورزی و مناطق محروم، افزایش خانه های بهداشت و اجرای طرح پزشک خانواده، باز کردن حلقه های مدیریتی از گروهها و جناحهای سیاسی به سوی متن مردم و مبارزه با اشرافیت دولتی از جمله اقدامات دولت برای نهادینه کردن عدالت و تبدیل موضوع نوکری مردم و خدمت رسانی به یک فرهنگ است.

احمدی نژاد سپس به برخی اقدامات دولت در بخشهای مختلف اشاره کرد و درخصوص حوزه اقتصادی افزود: در این بخش اصلاحات ساختاری اقتصادی مبنای کارهای انجام شده بوده و بر همین اساس، بازار مسکن، طلا، ارز و خودرو کنترل و منابع به سمت بازار سرمایه هدایت شده است که رشد شاخص بورس، نتیجه اجرای این سیاستها است.

رئیس جمهور طرح تحول اقتصادی را از جمله برنامه های اقتصادی برشمرد و گفت: طرح هدفمند کردن یارانه ها از بخشهای اصلی این تحول اقتصادی است که زیرساخت های آن آماده شده و در آینده نزدیک بخشهای نهایی آن اجرایی خواهد شد.

احمدی نژاد در ادامه به بیان برخی آمار و ارقام از اقدامات دولت در بخش اقتصاد پرداخت.

* توسعه صادرات: مجموعه صادرات غیرنفتی کشور از سال 84 تا سال 88، نود و شش میلیارد دلار بوده که این رقم در حد فاصل سالهای 60 تا پایان 83، شصت میلیارد دلار بود.

* واردات: میانگین رشد واردات در سالهای اخیر 3/9 درصد بوده در حالیکه قبلا 25 درصد در هر سال بود.

* سرمایه گذاری خارجی: میزان جذب سرمایه گذاری خارجی3 میلیارد دلار است و ایران در رده ششم دنیا قرار گرفته است.

* اجرای اصل 44 و واگذاریها: در طول دولتهای نهم و دهم، هفت هزار میلیارد تومان واگذاری انجام شده که این عدد در حد فاصل سالهای 72 تا 83، سیصد میلیارد تومان بود.

کنترل بازار و نظارت بر توزیع کالا، کاهش حجم دولت و افزایش خدمات دولت، انجام اصلاحات بانکی و بیمه ای، و تقویت ارزش پول ملی از دیگر مواردی بود که رئیس جمهور در بخش اقتصادی به آنها اشاره کرد.

احمدی نژاد در گزارش خود، عدد و رقم های فعالیتهای دولت در بخشهای دیگر را نیز برشمرد و این آمارها را ارائه کرد:

- افزایش متوسط ساخت آزاد راه از 46 کیلومتر به 106 کیلومتر در سال

- افزایش چهل درصدی حجم ترانزیت

- 3 برابر شدن سرمایه گذاریها در بخش برق

- افزایش کل سرمایه گذاری در بخش نفت از 6/39 میلیارد دلار در برنامه سوم به 5/88 میلیارد دلار در برنامه چهارم

- افتتاح 10 طرح پتروشیمی در یک سال اخیر

- تأمین کل بنزین مورد نیاز کشور در داخل

- افزایش تولیدات کشاورزی از 87 میلیون تن به 107 میلیون تن

- دو برابر شدن اشتغال در بخش کشاورزی

- احداث 10 هزار دفتر ارتباطات روستایی

- افزایش واگذاری تلفن همراه از 1/5 میلیون به 1/52 میلیون

- کاهش دو هزار میلیارد تومانی بدهی دولت به بانک مرکزی

- و کاهش نرخ بیکاری به 2/11 درصد

رئیس جمهور تأسیس صندوق تأمین آتیه مهر امام رضا را یکی از کاملترین طرحهای دولت برای آتیه نسل آینده و موزون سازی رشد جمعیت دانست و گفت: تأسیس صندوق ملی نوآوری و شکوفایی و آماده سازی طرح جدید نظام بانکی از دیگر اقدامات دولت است.

احمدی نژاد در خصوص اقدامات دولت در حوزه اطلاعات و امنیت به تسلط خوب بر سرویس های اطلاعاتی بیگانه و تحرکات دشمنان اشاره کرد و گفت: در حوزه سیاست خارجی و در چارچوب حکمت، تدبیر و مصلحت، دولت رویکردی فعال داشته است و بر همین اساس رئیس جمهور به 81 کشور سفر انجام داده و هفتاد هیأت بین المللی نیز پذیرش شده است.

رئیس جمهور با یادآوری نشست خلع سلاح هسته ای در تهران و حضور فعال ایران در نشست بازنگری ان پی تی در نیویورک تأکید کرد: دولت به پشتوانه مردم موفق شده است هیمنه سیاسی استکبار را با وجود تحریم ها و فشارهای سنگین سیاسی بشکند.

بخش فرهنگ، حوزه دیگری بود که رئیس جمهور به آن اشاره کرد و افزود: تمرکز اصلی در دولت دهم، بخش فرهنگ است و هدف گذاری هم گسترش نشاط و آرمانخواهی در حوزه فرهنگی، و احیاء انگیزه اسلامی و ایرانی در تولیدات فرهنگی است.

احمدی نژاد ایجاد فضای تفاهم و تعامل با قوای دیگر به ویژه مجلس، رعایت حداکثری قانون، و جذب حداکثری و حفظ فضای آزاد را از جهت گیری های اصلی دولت برشمرد و خاطرنشان کرد: ما معتقدیم نظام ولایت و خط امام و رهبری، یک نظام جامع و مترقی است و دولت نیز در چارچوب اصول و با رویکرد حفظ وحدت و تعامل با سایر دستگاهها به دنبال انجام وظایف خود خواهد بود.

در پایان این دیدار نماز جماعت مغرب و عشا به امامت حضرت آیت الله خامنه ای اقامه شد و حاضران روزه خود را به همراه رهبر معظم انقلاب اسلامی افطار کردند.



