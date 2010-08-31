به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد کبودرآهنگی معتقد است جشنواره تئاتر کودک پاتوقی برای دست‌ اندرکاران تئاتر کودک و محلی برای برخورد عقاید و آرای آن‌ها است. وی در این باره گفت: طی روزهای برگزاری جشنواره در همدان، گروه‌های نمایشی از تجربیات کسانی که دست اندرکار تئاتر کودک هستند استفاده می‌کند و کارهای کیفی ارائه می‌دهند. به همین ترتیب مخاطبان کارهای کیفی را در جشنواره می‌بینند و دید و نگاهشان به تئاتر رشد پیدا می‌کند.



وی تأکید کرد: وقتی دید مخاطب رشد کند تئاتر هم رشد می‌کند و تماشاگران فرهیخته باعث می‌شوند هنرمندان تئاتر نمایش‌های در حد فرهیختگان ارائه کنند. برگزاری جشنواره تئاتر کودک به اهدای جوایز خلاصه نمی‌شود بلکه این جشنواره محلی برای ارزیابی این نوع تئاتر است.



کبودرآهنگی معتقد است تئاتر کودک می‌تواند بنیادی برای تئاتر باشد و به آن به عنوان زیرساخت نگاه شود، چراکه جنبه تربیتی و آموزشی آن تا اندازه‌ای بالا است که می‌توان آن را جزو شرح و وظایف آموزش و پرورش قلمداد کرد.



هفدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان از هفتم تا 11 مهرماه در همدان برگزار می‌شود.