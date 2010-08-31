به گزارش خبرنگار مهر، نشست مشترک مسئولان سازمان لیگ و کمیته داوران فدراسیون والیبال صبح امروز سه شنبه در محل فدراسیون والیبال برگزار شد. در این نشست علاوه بر منوچهر پورحسن (رئیس سازمان لیگ) و امیدوار حاتمی (رئیس کمیته داوران)، محمدرضا داورزنی و سعید درخشنده، رئیس و دبیر فدراسیون والیبال نیز حضور داشتند.

در جلسه صبح امروز فدراسیون والیبال در مورد برگزاری مسابقات باشگاهی کشور و محل مسابقات در سال جاری، معرفی سرپرست فنی و داوران دیدارها هماهنگی‎های اولیه صورت گرفت.

برگزاری رقابت‏‎های نوجوانان، جوانان و امیدها به صورت قهرمان کشوری یکی دیگر از موضوعات مورد بحث در نشست امروز بود.

مسابقات والیبال لیگ برتر و لیگ دسته اول باشگاه های کشور در سال جاری پس از بازی های آسیایی گوانگجو آغاز می شود. این بازی ها 21 آبان ماه تا 6 آذرماه برگزار می شود.