استراتژی آمریکا و اسرائیل در عراق/ شرکتهای امنیتی ماهیت صهیونیستی دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه تشرین سوریه امروزدر مطلبی به موضوع عقب نشینی نظامیان آمریکایی از عراق اشاره می کند و می نویسد: دولت آمریکا این روزها از عقب نشینی مسئولانه از عراق صحبت می کند بدون اینکه به کسی شرح دهد که عقب نشینی مسئولانه اشغالگران چه معنی می تواند داشته باشد؟

این روزنامه درادامه خاطر نشان می سازد: درحالی این عقب نشینی در حال انجام است که پایگاه های نظامیان آمریکایی در عراق به همراه ابزار و آلات نظامی باقی می مانند .

اصل ماجرا این است که شرکت های خصوصی امنیتی به عراق می آیند تا جانشین نظامیان آمریکایی شوند و این درحالی است که تعداد زیادی نیروهای امنیتی خصوصی که به اسرائیل وابسته هستند درعراق باقی می مانند یا شمار جدیدی به این کشور داخل می شوند.

تشرین تاکید می کند: بنابراین آمریکا هرگز عملا از عراق عقب نشینی نخواهد کرد و این عقب نشینی امری کاملا صوری است درحقیقت وظیفه نظامیان آمریکایی را گروه دیگری که عراقی نیستند برعهده می گیرند و این یعنی اینکه دسیسه آمریکایی صهیونیستی علیه عراق هنوز به پایان نرسیده و توطئه آمریکایی و صهیونیستی هدفی بسیار بزرگ و استراتژی بلند ملتی را درعراق را دنبال می کند.

این روزنامه درپایان خطاب به گروه های مختلف عراقی تاکید می کند: وضعیت کنونی عراق می طلبد که همه ملت عراق از گروه های سیاسی گرفته تا اجتماعی و دیگر گروه ها به آنچه در کشورشان در حال وقوع است خوب توجه نمایند و درتلاش برای محقق شدن آنچه باشند که تحققش به منفعت عراق و تمامیت ارضی آن باشد و این همان تنها شرط لازم و ضروری برای بازگرداندن حاکمیت ملی و آزادی حقیقی به این کشور است.