26 هزار دانش آموز پژوهشگر در کرمان وجود دارد

عباس اطهری نیا در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: هم اکنون در استان کرمان یک پژوهشکده و 19 پژوهش سرا وجود دارد که 26 هزار دانش آموز پژوهشنده را تحت پوشش قرارداده اند.

وی افزود: شرایط برای تحقیق و پژوهش برای دانش آموزان در استان فراهم شده است و امیدواریم روز به روز شاهد علاقه بیشتر دانش آموزان این عرصه باشیم.

معاون پژوهش و برنامه ریزی آموزش و پرورش کرمان در خصوص تجهیز مدارس به فن آوری نوین نیز گفت: هم اکنون در بسیاری از مدارس استان امکانات لازم مهیا شده است و این طرح در راستای تجهیز کلیه مدارس درحال اجراست و پیگیری می شود.

وی در ادامه از ارائه 110 خدمات مختلف در پرتابل آموزش و پرورش کرمان خبرداد و گفت: این خدمات در راستای اجرای دولت الکترونیک به مردم ارائه می شود.

اطهری نیا گفت: در خصوص ساماندهی مدارس برای شروع سال تحصیلی جدید نیز تاکنون این مسئله در 70 درصد مدارس استان انجام شده است و 30 درصد باقیمانده نیز به دلیل اجرای طرحهای نقل و انتقال است و تا ابتدای سال تحصیلی به اتمام می رسد.