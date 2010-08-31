به گزارش خبرگزاری مهر، عملیات عمره امسال از 18 اردیبهشت آغاز و روز بیستم ماه مبارک رمضان سه شنبه 9 شهریور پایان می یابد. مراسمی که در آن بیش از 400 هزار ایرانی خانه خدا را زیارت کرده و به تذهیب نفس پرداختند.

یکی از مهمترین برنامه ای اجرای حج تعامل با دیگر مسلمانان جهان، اتحاد، تبادل اندیشه و فرهنگ است و به طور کلی می توان گفت حج یک برنامه بزرگ فرهنگی سال است که تحت عنوان زیارت صورت می گیرد.

بعثه مقام معظم رهبری در حج امسال بیش از دو هزار برنامه فرهنگی را در مکه و مدینه برای زائران ایرانی بیت الله الحرام ارائه کرد که به گفته حجت الاسلام سید عبدالفتاح نواب مسئول بعثه مقام معظم رهبری در عربستان محافل انس با قرآن، همخوانی دعاهای کمیل و ندبه، برگزاری سمینارهای فرهنگی و اجتماعی مورد رضایت زائران سرزمین وحی بوده است.

حجت الاسلام نواب افزود: برگزاری 14 همایش بزرگ فرهنگی برای دانشجویان، خانواده های معظم شاهد، دانشجویان خارج از کشور، طلاب و فضلای حوزه علمیه، آزادگان و زوجهای جوان به عنوان بخشی از فعالیتهای فرهنگی انجام شده در دوره عمره امسال از سوی بعثه مقام معظم رهبری در مکه مکرمه بوده است.

بر اساس یک نظر سنجی علمی از سوی بعثه مقام معظم رهبری تمامی زائران عمره گزار از شرکت در مجالس همخوانی دعاهای کمیل و ندبه و نیز مجالس انس و معرفت استقبال کرده و در این میان جوانان و نوجوانان زائر بیشترین استفاده کنندگان از برنامه های فرهنگی بعثه بوده اند.

از نگاه مدیران بعثه مقام معظم رهبری و سازمان حج و زیارت، حج وعمره یک فرصت و فعالیت کامل فرهنگی است و از این رو در آن به جوانان و نوجوانان که تاثیر پذیری و تاثیر گذاری بیشتری دارند، توجه می شود.

فعالیتهای فرهنگی در دوره عمره شامل فعالیتهای هنری برای زائران نوجوان و کودک نیز شده که در قالب ایستگاههای فرهنگی شامل نقاشی، داستان نویسی، شعر خوانی و شعر گویی ارائه می شود.