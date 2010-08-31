به گزارش خبرنگار مهر، در شرایطی که باشگاه استقلال تهران به دنبال عقد قرارداد با آندرانیک تیموریان بود، از سوی مسئولان این باشگاه مذاکره با اسماعیل شریفات در دستور کار قرار گرفت.

شریفات 22 ساله که جز سهمیه بازیکنان امید محسوب می شود، برای حضورش در فهرست آبی پوشان نیاز به خروج نام یک بازیکن از فهرست این تیم نبود به همین خاطر مدیران باشگاه استقلال جذب این بازیکن را بر استخدام تیموریان ترجیح دادند.

این بازیکن جوان صبح امروز سه شنبه قراردادی دو ساله با باشگاه استقلال به امضا رساند و بزودی این قرارداد را در هیئت فوتبال استان تهران ثبت می کند.

با حضور شریفات در تیم استقلال به نظر می رسد، پرونده حضور آندرانیک تیموریان در جمع آبی پوشان بسته شود. این بازیکن ملی پوش به احتمال فراوان به عضویت تیم سپاهان درمی آید.