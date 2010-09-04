رنگ تازه ای از موسیقی چندصدایی ارائه می دهیم

هوشنگ کامکار ضمن بیان این مطلب در توضیح کم و کیف اجرای قطعات گروه موسیقی کامکارها به خبرنگار مهر گفت : گروه ما در تازه ترین کنسرت خود در بخش فارسی، قطعات را درقالب موسیقی سنتی ایران آغاز می کند و به قطعات دیگر که می رسد شنونده با تنظیمات پیچده و متفاوت از موسیقی سنتی مواجه می شود به این ترتیب که قطعات با "سرخوشان عشق" براساس اشعار مولانا از ساخته های پشنگ کامکار با رنگ مایه موسیقی سنتی شروع می شود و آرام آرام به قطعات پیچیده با فرمی سمفونیک از ساخته های من و ارسلان نزدیک می شود به گونه ای که گروه کر نقش مهمی در اجرای این قطعات دارد.

هوشنگ کامکار در ادامه صحبتهای خود به تکنوازی های این گروه موسیقی اشاره کرد و گفت : در بخش تکنوازی کار به همین منوال است و طبق برنامه ریزی انجام شده قرار است پس از اجرای هرقطعه تکنوازی هایی به صورت بداهه انجام شود. این تکنوازی ها از سه تار نوازی قشنگ کامکار در ردیف موسیقی دستگاهی آغاز می شود و در ادامه به تکنوازیهای پشنگ، اردشیر و اردلان کامکارمی رسد؛ پایان بخش قسمت فارسی این کنسرت به تکنوازی عود ارسلان اختصاص دارد که به اعتقاد من این تکنوازی اثری بدیع در زمینه عودنوازی در ایران است .

این آهنگساز در ادامه به آمادگی این گروه موسیقی اشاره کرد و گفت : خوشبختانه گروه بسیار آماده است چراکه پس از اجرا در تهران به فاصله چند روز در کردستان عراق با آواز عدنان کریم کنسرت هایی را برگزار می کنیم در نتیجه زمان کمی برای تمرین های گروه در کنسرت کردستان داریم از همین رو اعضای گروه در حال حاضر مشغول تمرین دو رپرتوار جداگانه برای کنسرت تهران و کردستان هستند و خوشبختانه روند تمرین این دو کنسرت به بهترین شکل پیش می رود.

لازم به ذکر است کنسرت این گروه موسیقی در تاریخ 18 و 19 شهریورماه در دوبخش فارسی و کردی در سالن همایشهای برج میلاد برگزار می شود و قرار است در صورت آماده بودن شرایط کنسرت این گروه موسیقی در تاریخ 20 شهریورماه نیز برگزار شود.