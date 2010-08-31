۹ شهریور ۱۳۸۹، ۱۵:۱۶

پتانسیلهای فراوان گردشگری در حمل و نقل دریایی بوشهر وجود دارد

بوشهر - خبرگزاری مهر: مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان بوشهر گفت: باتوجه به وجود جزایر در استان، زمینه مناسبی برای سرمایه ‌گذاری در بخش حمل و نقل دریایی در قالب طرح‌های گردشگری در استان بوشهر وجود دارد.

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، دکتر احمد دشتی ظهر سه شنبه  در نشست ستاد سرمایه ‌گذاری استان افزود: این امر نیازمند استفاده از کشتی‌ های دارای استانداردهای گردشگری روز دنیاست که باید خریداری شوند اما از آنجا که بانکها فقط برای ساخت کشتی تسهیلات پرداخت می ‌کنند در این زمینه با مشکل مواجه شده ایم.

وی با بیان اینکه طی سالیان اخیر توجه زیادی به زیرساخت های گردشگری در استان بوشهر صورت گرفته است، اظهار داشت: در کنار رسیدگی به ابنیه های تاریخی، ایجاد مناطق نمونه گردشگری از مهمترین اولویت میراث فرهنگی در استان بوشهر است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان بوشهر اضافه کرد: مطالعات طرح جامع و تفضیلی این مناطق انجام شده و هم اکنون نیز تفاهم‌ نامه سرمایه ‌گذاری آنها بسته شده است.

دشتی گفت: در همین راستا جهت ایجاد زیرساختها در منطقه نمونه گردشگری لیان 85 میلیارد ریال و در منطقه میرمهنا نیز 20 میلیارد ریال هزینه شده است.

کد مطلب 1143717

