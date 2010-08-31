به گزارش خبرنگاار مهر در بوشهر، حجت الاسلام علی نعمت اللهی ظهر سه شنبه در گردهمایی جامعه قرآنی استان بوشهر افزود: یکی از شاخص های اصلی فعالیتهای قرآنی اداره کل تبلیغات اسلامی مردمی بودن آن است به همین لحاظ اکثر فعالیت ها توسط مردم صورت می گیرد.

وی با اشاره به ظرفیت بالای استان در فعالیتهای قرآنی، اظهار داشت: وجود چهره های بین المللی قرآنی در سطح استان که حرفهای زیادی برای گفتن داشته و نیازی به معرفی ندارند، از پتانسیل بالای استان در حوزه فعالیتهای قرآنی حکایت دارد .

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر نیز گفت: قرآن کریم، انسان را از ظلمات خارج و به سوی نور و عبودیت الهی هدایت می کند.

آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری افزود: ماه مبارک رمضان فرصتی است تا با مفاهیم قرآنی و عمل به دستورات دینی بیشتر آشنا شویم .

در ادامه این گردهمائی ابراهیم مرادی مدیر اتحادیه مؤسسات و مراکز قرآنی مردمی استان با ارائه گزارشی از عملکرد این اتحادیه و با ذکر آماری از اعتبارات اختصاص یافته به فعالیتهای قرآنی سایر استانها به بیان مشکلات و مسائل اتحادیه قرآنی استان پرداخت و خواستار اختصاص اعتبارات کافی جهت فعالیتهای قرآنی استان شد.