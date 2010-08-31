به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، علی اکبر صفایی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر افزود: از ابتدای امسال تا کنون هشت میلیون و 460 هزار و 911 تن کالای غیرنفتی از بنادر استان هرمزگان به خارج از کشور صادر شد که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل 56 درصد رشد نشان می دهد.

وی اضافه کرد: همچنین در این مدت 903 هزار و 978 تن کالای غیرنفتی از طریق این بنادر ترانزیت صورت گرفت که از رشد 45 درصدی برخوردار بود.

صفایی میزان واردات این کالاها را در این مدت ، هشت میلیون و 113 هزار و 211 تن عنوان کرد.

وی کل میزان تخلیه و بارگیری کالا در بنادر استان را در5 ماهه گذشته، 38 میلیون و 486 هزار و 779 تن اعلام کرد و افزود: این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ، 13 درصد رشد داشته است.

صفایی خاطرنشان کرد: از کل عملیات صورت گرفته در بنادر استان، 23 میلیون و 412 هزار و 841 تن مربوط به کالاهای غیر نفتی و مابقی به مواد نفتی اختصاص داشت که به ترتیب 27 درصد رشد و 3 درصد کاهش نشان می دهد.

وی به رشد 13 درصدی ترانشیپ اشاره کرد و گفت: با برنامه ریزی های انجام شده ، میزان ترانشیپ به رقم قابل توجه یک میلیون و 410 هزار و 468 تن رسید.

مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان در عین حال اظهار داشت: طی این مدت آمار صادرات مواد نفتی از این بنادر با افزایش یک درصدی روبرو بوده است به طوری که به رقم 5 میلیون و 842 هزار و 565 تن رسید.

وی گفت: همچنین تخلیه و بارگیری کانتینر نیز طی 5 ماهه نخست امسال با 24.9 درصد رشد روبرو بود به طوری که طی این مدت یک میلیون و 18 هزار و 761 TEU کانتینر در بنادر استان عملیات صورت گرفت که عمده آنها در بندر شهید رجایی انجام شد.