68 درصد مزاحمان نوامیس اختلال روانی دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مقامی با اشاره به نتایج پژوهش انجام شده توسط پلیس بر روی مزاحمان نوامیس گفت: 39 درصد از این افراد دچار اعتماد به نفس کاذب هستند، 68 درصد این افراد از یک تا سه اختلال شخصیت ( نظیر اختلال شخصیت نمایشگری، ضد اجتماعی و اختلال شخصیت اسکیزوتایپال) رنج می برند که این نسبت در جمعیت عمومی کمتر از 10 درصد است.

رئیس دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ با اشاره به اینکه در پژوهش انجام شده توسط پلیس 35 نفر از مزاحمان نوامیس به طور رندومی مصاحبه بالینی و آزمونگری روانی شدند ادامه داد: در مصاحبه بالینی ویژگیها و سندرمهای روانشناختی و روانپزشکی آنان بررسی شد.

وی تصریح کرد: این یافته ها می توان نتیجه گرفت که اغلب مزاحمان نوامیس از نظر روانی دچار اختلال هستند و این اختلال باعث می شود که به طرف رفتارهای کجروانه ای همچون ایجاد مزاحمت برای زنان و دختران جامعه سوق پیدا کنند.

مقامی ادامه داد: ضروری است این افراد پس از دستگیری توسط پلیس برای درمان به بیمارستانهای روانی ارجاع داده شوند تا علاوه بر ارایه مشاوره تحت درمان قرار گیرند.

وی یکی از پدیده های ناهنجار و آزار دهنده شهرهای بزرگ ایران را پدیده "مزاحمت برای نومیس " برشمرد و گفت: در حال حاضر با توجه به اجرای طرحهای متعدد در این زمینه جامعه ما از وضعیت خوبی برخوردار بوده و تعداد این افراد بسیار کاهش یافته است.

رئیس دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ با اشاره به اینکه برخورد با مزاحمان نوامیس خواسته عموم است و مردم از برخورد پلیس با این افراد ابراز رضایتمندی کرده اند ادامه داد: بررسیها نشان می دهد این پدیده احساس امنیت و آرامش خانواده ها به ویژه زنان جامعه را دچار اختلال می کند.