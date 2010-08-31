نگاهی به کاریکاتور روز رسانه های عربی

به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه های جهان عرب امروز بیشتر به مسئله تشکیل دولت درعراق، مذاکرات مستقیم سازش و بحران سیل در پاکستان توجه داشته اند.

روزنامه الشرق الاوسط در ستون کاریکاتور امروز خود به فاجعه بار بودن مذاکرات سازش برای طرف فلسطینی توجه داشته است. طراح کاریکاتور با نگاهی انتقادی طرف فلسطینی را به تصویر کشیده که مسیر مذاکرات را بر روی لبه چاقویی خونین طی می کند و پس از طی تمام مسیر طرف اسرائیلی به وی اعلام می کند "بازگشت به نقطه صفر مذاکرات".

روزنامه فرامنطقه ای الحیات امروز در بخش کاریکاتور روز خود نگاهی انتقادی به وعده خروج نظامیان آمریکایی از عراق داشته است. به این صورت که سرباز آمریکایی با گریختن از عراق وارد افغانستان شده و در آنجا هم در حال غرق شدن است.

روزنامه القدس العربی امروز در کاریکاتوری مذاکرات سازش را به گرفتن فال قهوه برای طرف فلسطینی تشبیه کرده است. البته طرف فلسطینی که با چمدانی پر از مدارک و اسناد به میز مذاکرات آمده منتظر است ببیند نتیجه فال قهوه آمریکایی- اسرائلیلی چه می شود.

روزنامه الاتحاد امارات امروز در ستون کاریکاتور روز خود به به مذاکرات تشکیل دولت عراق توجه داشته است. طراح کاریکاتور شخصیت های عراقی که در زمینه تشکیل دولت فعالیت می کنند را در خودرویی بدون راننده ترسیم کرده است که اطراف آن بمب و نارنجک در حال انفجار است.

روزنامه الرایه قطر در کاریکاتور امروز خود به اظهارات اخیر "عوفادیا یوسف" رهبر معنوی حزب شاس رژیم صهیونیستی درباره فلسطینیان اشاره کرده و آورده است:"خاخام های صهیونیست از همان ابتدای مذاکرات خواهان فنا و نابودی فلسطینیان شدند".

روزنامه عکاظ عربستان امروز در کاریکاتوری به کارشکنی همیشگی رژیم صهیونیستی در مذاکرات سازش توجه داشته است. بر این اساس در حالی که شتر سازش توان تحمل شرطهای رژیم صهیونیستی در مذاکرات مستقیم را ندارد، نتانیاهو با کمک آمریکا در حال افزودن شرطی جدید با عنوان "به رسمیت شناختن یهودی بودن اسرائیل است".

روزنامه الاهرام مصر امروز در ستون کاریکاتور خود به قطع برق در این کشور اشاره کرده است. طراح کاریکاتور شهروند مصری را به تصویر کشیده که به وزیر برق این کشور که خاموش شده گفته است: روشن باشی پهلوون!

روزنامه الوطن قطر نیز امروز به معضلات مردم پاکستان در پی سیل اخیر اشاره کرده و شهروند پاکستانی را بین یک عامل تروریستی که آماده کشیدن ضامن انفجار و عامل بیماری به تصویر کشیده است.

روزنامه الوطن عربستان نیز امروز به مسئله سیل در پاکستان اشاره کرده است. بر این اساس شهروند پاکستانی که از سیل گریخته است می رود که زیر سنگ بیماری های مسری در پی سیل اخیر له شود.

روزنامه الایام بحرین امروز در بخش کاریکاتور روز خود به نزدیک شدن پایان سریال های تلویزیونی مخصوص این ماه و البته آغاز فعالیت های انتخاباتی در این کشور اشاره کرده است. بر این اساس، شهروند بحرینی با حرکت به سوی یک ستاد تبلیغات انتخاباتی می گوید: " تمام شد! سریال های رمضانی را رها کرده و به سراغ نامزدها و سریال های انتخاباتی آنان می رویم".

روزنامه البیان امروز در کاریکاتوری به قرعه کشی های انجام شده در عراق توجه کرده است، بر این اساس در قرعه کشی فوق نام علاوی و مالکی برای مقام نخست وزیری درون گردونه قرار گرفته و هر کدام که بیرون بیاید نخست وزیر می شود!