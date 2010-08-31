به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الوطن قطر امروز در اشاره به خروج آخرین واحد رزمی آمریکا ازعراق درمقاله ای باعنوان "عراق همچنان تاوان می دهد" می نویسد: پیش از حمله آمریکا به عراق رد پای القاعده در این کشور وجود نداشت اما همزمان با اشغال القاعده در عراق جا پیدا کرد و امروز بعد از گذشت هفت سال این کشور به یکی از مراکز فعالیت این گروه تبدیل شده است.

به نوشته این روزنامه آن هنگام که نو محافظه کاران آمریکایی تصمیم به حمله به عراق گرفتند هدفشان مبارزه با تروریسم نبود بلکه تعمیم دادن این پدیده و همچنین ایجاد هرج و مرج دراین کشور بود.

درادامه این مقاله آمده است: عقب نشینی نظامیان آمریکایی از عراق درحالی صورت می گیرد که واشنگتن در ایجاد نظامی با ثبات در بغداد با شکست سنگینی مواجه می شود.

بنابراین سخن از عراقی آزاد و مستقل آنطور که باراک اوباما می گوید اصلا با واقعیت تطبیق ندارد.

الوطن در پایان می افزاید: جنگ عراق تنها یک توجیه دارد و آن همان رویایی است که نومحافظه کاران آمریکایی برای تسلط برای جهان روایت می کنند و امروز با بازگشت نظامیان اشغالگر آمریکایی به کشورشان این رویای نومحافظه کاران از بین رفت.

اما عراق همچنان از پدیده ویرانگر جنگ، از جنگ صدام علیه ایران که با تشویق آمریکا و همپیمانش در منطقه خاورمیانه صورت گرفت تا جنگ آمریکا همچنان در رنج است.