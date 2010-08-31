نخستین سند تک برگ در خراسان جنوبی صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان جنوبی ظهر سه شنبه در مراسم واگذاری این سند در جمع خبرنگاران گفت: از مزایای صدور این سند وجود نقشه کاداستر با مختصات جهانی و همچنین ثبت کروکی ملک است که مانع از بروز بسیاری از اختلافات ملکی و پیاده سازی حدود و مشخصات ملک در صورت از بین رفتن آن می شود.

محمد صفری بیان داشت: مکانیزه شدن فرایند صدور سند مالکیت، درج اطلاعات جدید از جمله نشانی ملک و کدپستی، ملاحظه زیباشناسی مطابق با فرهنگ ایرانی ، ایجاد زیرساخت های IT به منظور تحقق دولت الکترونیک و استفاده از تکنیک های چاپ امنیتی از مشخصات صدور سند محسوب می شود.

وی غیر قابل جعل بودن سند به دلیل درج برچسب هولوگرام و همچنین تعویض سند پس از انتقال آن را از دیگر مشخصات این سندبرشمرد.

مدیرکل ثبت اسناد واملاک خراسان جنوبی اظهار داشت: بدلیل اینکه تمامی مراحل صدور سند به صورت مکانیزه است تا زمانی که سوابق قبلی ملک با نقشه مطابقت نداشته باشد، امکان صدور سند تک برگ برای هیچ ملکی وجود نخواهد داشت.