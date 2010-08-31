به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت خبری ای اس پی ان استار، آلبرتو زاکه‌رونی، اصلی ترین دلیل خود برای پذیرش سمت سرمربیگری تیم ملی فوتبال ژاپن را حضور در عرصه بین المللی عنوان کرد.

فدراسیون فوتبال ژاپن روز گذشته این مربی 57 ساله را به عنوان جانشین "تاکشی اوکادا" معرفی کرد تا فصلی تازه در فوتبال ژاپن آغاز شود. این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که تاکشی اوکادا از ادامه همکاری با تیم ملی فوتبال ژاپن خودداری کرد، آنهم در شرایطی که با این تیم به جمع 16 تیم برتر جام جهانی 2010 صعود کرده بود.

زاکه‌رونی با دنیایی از تجربه به واسطه مربیگری در تیم‌های مطرح ایتالیایی چون لاتزیو، اینتر، یوونتوس، میلان و اودینزه از این پس تیم ملی فوتبال ژاپن را در سطح بین المللی هدایت خواهد کرد، همان هدفی که او را به شرق آسیا کشانده است.

این مربی باتجربه که طی 25 سال فعالیت در سطح اول فوتبال ایتالیا فقط دو عنوان قهرمانی با تیم‌های اینتر و میلان کسب کرده است، در گفتگویی با خبرنگاران ژاپنی اظهار داشت: من به دنبال چالشی بزرگتر بودم و مربیگری در تیم ملی فوتبال ژاپن این فرصت را در اختیار من می گذاشت که فعالیت در عرصه بین المللی را هم تجربه کنم. به همین خاطر هدایت این تیم را قبول کردم.

وی با اشاره به عملکرد تیم ملی فوتبال ژاپن در جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی گفت: ژاپن در جام جهانی به عنوان تیمی یکدست نمایش خوبی داشت و فوق العاده بازی کرد. به همین خاطر از اوکادا به خاطر فعالیت خوبی که در تیم ملی فوتبال ژاپن داشته است، تشکر می کنم.

زاکه‌رونی در ادامه افزود: اوکادا تیمی با استخوانبندی خوب را برای من به میراث گذاشته است و من می توانم کارم را به خوبی آغاز کنم.

این مربی ایتالیایی خاطر نشان کرد: ژاپنی‌ها در جام‌های جهانی همیشه بازی استانداردی را از خود به نمایش می گذارند. ما باید در آسیا نیز به همین صورت عمل کنیم و هدف مان ایستادن در بین سه تیم برتر مسابقات جام ملت‌های آسیاست.

وی هدف بعدی تیم ملی فوتبال ژاپن را راهیابی به مرحله نهایی جام جهانی 2014 برزیل عنوان کرد و گفت: علاقمندم با تیم ژاپن حضور در جام جهانی آینده را تجربه کنم و نتایج خوبی را در این رقابت‌ها بدست آوریم.

زاکه‌رونی اولین مربی ایتالیایی است که هدایت تیم ملی فوتبال ژاپن را برعهده می گیرد.