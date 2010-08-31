محمد اکبر زاده ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگار مهر در بجنورد، ممانعت خانواده های روستایی و عشایری از تحصیل دانش آموزان در مدارس را یکی از عمده دلایل بازماندن آنان از تحصیل دانست و افزود: در همین راستا برابر ماده 52 قانون برنامه چهارم توسعه کشور اعلام شده خانواده های که فرزندان خود را از تحصیل منع می کنند به دادگاه های قضایی معرفی می شوند.

وی تصریج کرد: با اعلام مصوبه جدید از سوی دولت تحصیل دانش آموزان تا مقطع راهنمایی اجباری است.

وی با اشاره به آمار دانش آموزان آماده تحصیل در خراسان شمالی گفت: هم اکنون 171 هزار نفر دانش آموز آماده تحصیل هستند که از این میان 50 هزار نفر برای سال جدید تحصیلی به صورت اینترنتی ثبت نام شده اند.

اکبری افزود: در حال حاضر 99 درصد دانش آموزان مقاطع تحصیلی ابتدایی تحت پوشش آموزش و پرورش هستند.

این مسئول فرهنگی آموزش و پرورش با بیان اینکه خراسان شمالی در ساخت مراکز شبانه روزی دارای رتبه پنج کشوری است اظهار داشت: هم اکنون 14 هزارو 565 نفر دانش آموز در سه مرکز شبانه روزی استان مشغول تحصیل هستند.

وی ادامه داد: امکانات تجهیزاتی در مراکز شبانه روزی برای دانش آموزان در حد مطلوبی مهیا است.

وی در خصوص حمایتهای لازم به دانش آموزان تحت پوشش کمیته امداد گفت: دانش آموزانی که از بضاعت مالی برخوردار نیستند و تحت پوشش کمیته امدادند از حمایتهای ویژه ای در مدارس برخوردار ند.

وی خاطرنشان کرد: طبق مصوبات قانون هیچ مدرسه حق گرفتن شهریه از دانش آموزان را ندارد.