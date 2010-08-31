سید محمد مهدی مهاجریان مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر در بجنورد اظهار داشت: در پنج ماهه نخست سال جاری چهار هزارو 505 فقره پرونده در اداره کل تعزیرات حکومتی مورد رسیدگی قرار گرفت که از این تعداد سه هزار و 809 پرونده محکومیت جریمه نقدی بوده است.

وی با اشاره به تخلفات بخش کالا و خدمات افزود: در سال جاری هزار و 537 مورد درج نکردن قیمت، هزارو 212 مورد گران فروشی، 18 مورد تقلب و کم فروشی 441 مورد صادر نکردن فاکتور مورد رسیدگی قرار گرفته است.

مهاجریان مقدم گفت: تاکنون به 555 پرونده تخلفات بهداشتی در این اداره رسیدگی شده است که طی آن 157 مورد رعایت نکردن مقرارات بهداشتی، 59 مورد عرضه کالاهای غیر بهداشتی، 31 مورد رعایت نکردن دستورالعملهای بهداشتی و هشت مورد ایجاد موسسه غیر بهداشتی و دخالت در امر پزشکی بود است.

وی با اشاره به طرح مبارزه با عرضه قاچاق کالا در اصناف گفت: این طرح با همکاری سازمان بازرگانی و نیروی انتظامی، ویژه برخورد با عرضه کنندگان فروشگاه هایی که کالای قاچاق دارند در مرحله اجراست.

وی افزود: تاکنون 59 پرونده عرضه و فروش کالای قاچاق در اصناف تشکیل شده که لوازم آرایشی و بهداشتی و دخانیات از بیشترین موارد کشف قاچاق در استان بوده اند.

وی اعلام کرد: در مرحله نخست کالای قاچاق متخلفان دو برابر ارزش کالای کشف شده به جریمه نقدی محکوم می شوند.

