به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابتهای کاراته اولین دوره المپیک هنرهای رزمی که در چین جریان دارد نماینده وزن 84- کیلوگرم کشورمان با شکست برابر "الداروشوف" از روسیه موفق به راهیابی به دیدار پایانی نشد.

نادر جودت مبارزات خود را با شکست مقابل نماینده مصر آغاز کرد. وی در این دیدار 2 بر یک مغلوب " هانی شاکر" شد. جودت در دومین دیدار خود " لی مینگ" از چین را در وقت های تلف شده با امتیاز 5 بر4 شکست داد و در بازی آخر خود در دور مقدماتی به دیدار "الداروشوف" از روسیه رفت و با قبول شکست از گردونه مسابقات حذف شد.

اولین دوره المپیک هنرهای رزمی در رشته‌های جودو، بوکس، کشتی، آی کیدو، جوجیتسو، کاراته، کندو، کیک بوکسینگ، موی تای، سامبو، سومو، ووشو و تکواندو از 6 تا 14 شهریورماه به میزبانی چین برگزار می شود.